沿海偏鄉受惠！ 北醫新國民醫院「居家送藥」縮短就醫不便

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居家照護送藥 關懷服務偏鄉臺北醫學大學新國民醫院表示，此次跨區域資源整合，透過「沿海地區醫療服務網絡計畫」，俾使桃園市新屋區、大園區沿海居民能避免因經濟、舟車勞頓之不便等因素影響醫療權益，增加罹患疾病的風險；另外，亦與新屋區衛生所簽訂「高齡友善合作計畫」共同推動的高齡社區多元關懷服務、照顧資源、社會福利等，以提供有醫療需求的家庭獲得訊息之渠道。
醫院與公所即時介入 關切長者健康起居沿海地區醫療服務團隊表示，高齡七十歲的行動不變的阿伯無法自行取藥，臺北醫學大學新國民醫院平時提供送藥服務時，若接獲衛生所通知皆會特別關切其健康狀況及起居，醫院能與衛生所即時介入關懷及醫療服務，除了讓長者有受到關懷照護的感覺，白袍視覺更易讓長者可安心傾訴。
深耕社區 90歲老婦感恩欣喜臺北醫學大學新國民醫院骨科醫師陳加憲探訪九十歲的務農阿婆時亦表示，由於阿婆長期務農，同住的親友於農忙時也無暇帶家中長者看診，對於「沿海地區醫療服務網絡計畫」提供的醫療服務和團隊的慰訪感到異常欣喜，並邀請醫療團隊品嚐手作客家湯圓和家常菜，感謝醫療團隊的關懷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58959
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