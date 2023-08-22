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沿海偏鄉受惠！ 北醫新國民醫院「居家送藥」縮短就醫不便

沿海偏鄉受惠！ 北醫新國民醫院「居家送藥」縮短就醫不便
沿海偏鄉受惠！ 北醫新國民醫院「居家送藥」縮短就醫不便

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】為提供高齡長者更多醫療需求，及減少沿海地區民眾就醫時舟車勞頓之不便，新國民醫院加入桃園市政府衛生局「沿海地區醫療服務網絡計畫」。同時也以行動門診(巡迴醫療服務)、遠距醫療服務、居家醫療訪視等方式來強化沿海地區的醫療資源，以縮短沿海地區與都會醫療資源差距、就醫不便以維護民眾的健康品質及生活尊嚴，並提升更優質的醫療服務。

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居家照護送藥　關懷服務偏鄉

臺北醫學大學新國民醫院表示，此次跨區域資源整合，透過「沿海地區醫療服務網絡計畫」，俾使桃園市新屋區、大園區沿海居民能避免因經濟、舟車勞頓之不便等因素影響醫療權益，增加罹患疾病的風險；另外，亦與新屋區衛生所簽訂「高齡友善合作計畫」共同推動的高齡社區多元關懷服務、照顧資源、社會福利等，以提供有醫療需求的家庭獲得訊息之渠道。

醫院與公所即時介入　關切長者健康起居

沿海地區醫療服務團隊表示，高齡七十歲的行動不變的阿伯無法自行取藥，臺北醫學大學新國民醫院平時提供送藥服務時，若接獲衛生所通知皆會特別關切其健康狀況及起居，醫院能與衛生所即時介入關懷及醫療服務，除了讓長者有受到關懷照護的感覺，白袍視覺更易讓長者可安心傾訴。

深耕社區　90歲老婦感恩欣喜

臺北醫學大學新國民醫院骨科醫師陳加憲探訪九十歲的務農阿婆時亦表示，由於阿婆長期務農，同住的親友於農忙時也無暇帶家中長者看診，對於「沿海地區醫療服務網絡計畫」提供的醫療服務和團隊的慰訪感到異常欣喜，並邀請醫療團隊品嚐手作客家湯圓和家常菜，感謝醫療團隊的關懷。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58959

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