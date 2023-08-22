快訊／大台北雷聲隆隆「以為阿共打來」！捷運「文湖線」緊急停駛
（更新時間16:20）今（22）日午後對流發展旺盛，許多地區出現局部大雨，大台北地區午後也雷聲不斷。台北捷運文湖線公告，因號誌傳輸網路異常，影響列車運行停駛。雖然北捷官網不久便改稱「全線已回到正常營運」，不過《NOWnews今日新聞》記者直擊，該班次約下午3時5分左右停駛在南京復興站，工作人員則請乘客陸續下車並清空車廂。
記者張志浩/綜合報導
至下午3時30分左右，南京復興站站務人員表示號誌設備異常，已派人處理，並協助所有乘客下車、清空車廂後，該班次捷運現已駛離，不過現況無法提供載客服務，因此需請下車乘客改搭接駁公車，現場乘客只得陸續離開。
北捷後續表示，文湖線疑似受落雷影響號誌異常，所有列車均已進站停妥月台疏散旅客，下午3時32分全線暫停營運，並啟動公車接駁。維修人員緊急搶修中，恢復營運時間再行通知。
北捷表示，文湖線列車因運行異常，停靠及候車時間將增加，中途提前出站或已進站不搭乘，7日內可洽任何車站辦理退費或更正電子票證車票資料。
中央氣象局也發布「豪雨特報」，提醒民眾，屏東地區及各地山區都有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，部分地區雨勢將會持續到晚上，大台北地區在午後也不斷響起轟隆隆的雷聲，許多上班族都被嚇了一跳，請民眾外出務必攜帶雨具，以備不時之需。
🟡降雨警戒範圍
📍豪雨：屏東縣山區
📍大雨：臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區