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目前沒踩雷！華南金暫停承做陸企授信　中國曝險占淨值僅6.7%

▲華南金控今（22）日召開法人說明會，也針對中國曝險做出說明。（圖／NOWnews資料照）
▲華南金控今（22）日召開法人說明會，也針對中國曝險做出說明。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

中國房市連環爆，包括恆大、碧桂園、中植系「中融信託」都出現債務危機，甚至SOHO中國也出現欠稅情況。華南金控今（22）日召開法說會，總經理李耀卿表示，對恆大、碧桂園及中植系都沒曝險，至今（2023）年7月底對中國曝險新台幣135億元，中國曝險占淨值比重僅6.7%，中資客戶也只有3戶、約1.14億元，但目前已暫緩中資企業授信的承做，以實力好的台商並有母公司提供背書保證及產業前景好為主。

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華南金公布今年上半年自結稅後淨利105.12億元，創歷史同期新高，年成長31.7%；淨收益292.21億元，年成長13.2%，每股盈餘（EPS）0.77元，年化ROE為11.19%，年化ROA為0.57%。其中子公司華南銀行上半年自結稅後淨利97.52億元，亦為歷史同期新高，年增20.58億元，年成長26.8%，EPS為1元，主要是金融商品投資（含兌換）獲利增加48.83億元，年成長322.5%，所得稅費用增加8.03億元，年成長55.1%所致，利息淨收益減少16.39億元年減10.3%。

至於華南永昌證券同期間經紀手續費收入，雖受市場交易量萎縮影響而年減13.5%，但在出售證券利益及股利收入同步挹注下，稅後淨利6.88億元，年增16.2%，EPS為1.05元；華南產險2023年上半年稅後淨利4.16億元，年成長179.2%，擺脫去年同期大型商業火險賠案的影響，EPS為2.08元。

不過，由於中國房地產連環爆，市場也擔心台灣金融業踩雷，對此，華南金總經理李耀卿表示，華南金對中國包括恆大、碧桂園、中植系完全沒曝險，至今年7月底對中國曝險金額新台幣135億元，並以台資企業為主，中國內地中資企業占3成5左右，多數曝險都是在台資租賃公司為主，目前資產品質應沒有逾放，只有一些還本付息有點不正常，但金額也不到1億元。

華南金目前對中國曝險占淨值比僅6.7%，主要是有嚴控中國曝險，每年都有定限額及每天監控，目前對中國不動產放款僅3戶，金額約4.7億元，以台資集團背景實力強的為主，履約也都下正常，並有擔保品，中資客戶僅有3戶，曝險金額1.14億元，目前資產品質好。

華南金也強調，對中國風險控管採穩健保守作法，以服務台商為主要策略，目前對中國本地企業曝險本來就不大，面對整體中國經濟下行風險，由於中台貿易依存度高，中國情況不好，台灣也會受影響，目前已先暫緩對中資企業授信，不過，華南金認為台灣房市表現與中國房市應該沒關係，主要還是跟景氣及政策有關。

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