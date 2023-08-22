目前沒踩雷！華南金暫停承做陸企授信　中國曝險占淨值僅6.7%

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至於華南永昌證券同期間經紀手續費收入，雖受市場交易量萎縮影響而年減13.5%，但在出售證券利益及股利收入同步挹注下，稅後淨利6.88億元，年增16.2%，EPS為1.05元；華南產險2023年上半年稅後淨利4.16億元，年成長179.2%，擺脫去年同期大型商業火險賠案的影響，EPS為2.08元。
不過，由於中國房地產連環爆，市場也擔心台灣金融業踩雷，對此，華南金總經理李耀卿表示，華南金對中國包括恆大、碧桂園、中植系完全沒曝險，至今年7月底對中國曝險金額新台幣135億元，並以台資企業為主，中國內地中資企業占3成5左右，多數曝險都是在台資租賃公司為主，目前資產品質應沒有逾放，只有一些還本付息有點不正常，但金額也不到1億元。
華南金目前對中國曝險占淨值比僅6.7%，主要是有嚴控中國曝險，每年都有定限額及每天監控，目前對中國不動產放款僅3戶，金額約4.7億元，以台資集團背景實力強的為主，履約也都下正常，並有擔保品，中資客戶僅有3戶，曝險金額1.14億元，目前資產品質好。
華南金也強調，對中國風險控管採穩健保守作法，以服務台商為主要策略，目前對中國本地企業曝險本來就不大，面對整體中國經濟下行風險，由於中台貿易依存度高，中國情況不好，台灣也會受影響，目前已先暫緩對中資企業授信，不過，華南金認為台灣房市表現與中國房市應該沒關係，主要還是跟景氣及政策有關。