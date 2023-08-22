健檢掌握2關鍵延緩、控制病情　免費成人健檢該去哪做？教你5步驟查詢！

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慢性病早期無明顯症狀 2族群可免費成健應善用根據110年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自述無三高相關疾病的民眾，在接受成健（成人預防保健）服務後，新發現有血脂、血壓、血糖等任一項異常者，達四分之一。
高血壓、糖尿病等慢性疾病初期並不會有明顯症狀，若要早期發現、早期治療，定期監測、健康檢查相當重要。國健署署長吳昭軍提醒，民眾應多加利用國健署提供的免費成健服務，資格如下：
- 年滿40－64歲民眾，每3年1次免費成健服務
- 65歲以上民眾、55歲以上原住民及35歲以上小兒麻痺者，每年1次免費成健服務
5步驟查詢免費成健機構 掌握健檢2關鍵遠離疾病成健服務分為2階段。第1階段，提供包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等服務，主要針對常見6項問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能、健康體重）進行檢查評估。
第2階段，由醫師依民眾檢驗結果提供改善建議，早期發現健康問題，降低罹病風險，或追蹤健檢異常數值及早進一步診斷，介入治療與疾病管理。
國健署提醒，慢性病是健康的無形殺手，除了要養成健康生活型態，更應掌握（定期）做檢查、（回診）了解報告等2大關鍵，達到延緩或控制疾病的發生。
全國目前有將近7千多家健保特約醫事機構，可提供成人預防保健服務。國健署表示，民眾可依以下5步驟上網查詢，並儘速預約做檢查，讓自己遠離風險，擁抱健康：
- 第1步：利用網址（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）或掃描下方的QR code 。
- 第2步：點選網站頁面右下角「進階查詢」。
- 第3步：依序點選「縣市」（下拉式選單）選擇縣市，再點選「鄉鎮市」（下拉式選單） 選擇鄉鎮市區。
- 第4步：點選「預防保健服務項目」（下拉式選單），選擇「成人預防保健」。
- 第5步：點選網站頁面下方「查詢」，完成所在縣市的醫事健檢機構的名單查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58937
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