七夕拚唐吉訶德南港「鮮選壽司」 壽司郎「隱藏吃法」外送也能吃
七夕情人節開吃超人氣壽司啦！唐吉訶德南港店「鮮選壽司」今（22）日開幕，板前壽司現點現做一貫只要20元起，超有競爭力！迴轉壽司業者也力拚，壽司郎公開3招「隱藏吃法」，薯條還只會沾霜淇淋真是不夠潮，現在沾「鱈魚子沙拉軍艦」鹹鹹香香才懂吃；而鮪魚赤身就算外送也有神級美味，只要沾一點玫瑰鹽或鹽巴，就能提升鮪魚味道，鮮美風味會更突出。
記者蕭涵云/綜合報導
唐吉訶德南港店「鮮選壽司」七夕開幕！不是先前傳聞的迴轉壽司形式，而是引進正統料亭板前壽司服務，單點30款壽司現點現做一貫才20元起，有夠佛心！還供應人氣壽司組合、海鮮丼、豪華套餐，6貫「鮮選壽司鮭魚套餐」才180元，「鮮選壽司套餐梅」滿滿10貫只要220元，不想傷腦筋的懶人必點。熱愛浮誇美食的饕客，則建議超澎湃「鮮選豪華海鮮丼」，現場淋上鮭魚卵好療癒，600元就開吃。
為了力拚唐吉訶德南港店「鮮選壽司」，迴轉壽司業者「壽司郎」公開3款最新「隱藏吃法」。身為「被壽司耽誤的甜點店」，鐵粉必知的黃金脆薯吃法又有新招！過去眾多網友私下推薦的「黃金脆薯＋抹茶粉&玫瑰鹽」，已經很美味。現在竟然建議直接拿來沾壽司？
來試試「黃金脆薯＋沾鱈魚子沙拉軍艦」，吃之前記得先把將鱈魚子及沙拉醬充分攪拌，均勻融合成鱈魚子沾醬；再拿黃金脆薯沾著吃，鹹鹹香香、越咬越香，薯條根本一盤吃不夠。
而迴轉壽司常見的鮪魚也能有新口感，壽司郎店內選用的是體型40kg以上的鮪魚，魚身緊緻、味道濃厚。嘗試看看「鮪魚＋鹽」，在鮪魚上簡單撒點玫瑰鹽，就能提升鮪魚味道，獨特的鮮美風味吃起來會更突出；如果選擇外帶或外送，也能用家裡的鹽巴嚐鮮喔。
而夏天頗開胃的鯖魚，因為以鹽、醋醃漬過，吸引不少喜歡偏酸滋味的消費者愛吃；鐵粉可再加碼「鹽醋漬鯖魚＋薑片」，把迴轉台上的爽脆薑片，加入鯖魚片與醋飯之間，搭著一起吃更為清爽、相當合拍喔。