崑山科大餐飲系參與國際亞洲餐飲挑戰賽 共奪16金17銀5銅
崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生參加2023國際亞洲餐飲挑戰賽，在菜餚展示、廚藝技巧、創意醬料畫盤、咖啡拉花、糖花工藝展示、藝術麵包展示、伴手禮展示等各項賽事項目表現亮眼，總共奪下16金、17銀、5銅，滿載而歸。
記者張振興/台南報導
崑山科大餐飲系師生透過與國內外好手同場競技相互切磋，獲取實務經驗也吸取專家建議，在創意醬料畫盤項目以「千里眼」獲得金牌的三年級許豊筠表示，他的創作靈感來自網路資源，在將作品轉換為果醬畫的過程中遇到描輪廓比例、上色後拉線條的技巧等問題，透過指導老師劉俊良的協助，讓技巧更為精進，也在比賽中獲得佳績。
在藝術麵包展示中以「吉他」獲得銀牌的二年級楊佳鎮則以日常興趣進行發想，運用麵團的捏塑以及延壓進行多次的測量與修改，最後做出一把獨一無二的吉他，他也感謝指導老師陳永富在過程中給予多方建議，讓他有機會透過比賽驗證所學。
餐飲系主任洪綺吟表示，系上廚藝、咖啡、烘焙好手在指導老師的帶領下，結合餐飲設備的提升以及豐富的獎助學金支援，無後顧之憂地接受訓練、提升並超越自我，不負眾望創造出亮眼佳績。選手參賽前的訓練過程或許辛苦，但卻是難得的養分與經驗，作品經過不斷地嘗試、修正並徵詢指導老師的意見與建議，才能在如此激烈地國際賽事中奪得佳績，也恭喜所有獲獎同學。
崑山科大餐飲系歷年來致力打造優質的學習環境與設備，成為系上師生教學與技能培訓的強力後盾，讓學生透過競賽參與、證照輔導習得頂尖技術，站上國際舞台發光發熱，以放眼國際接軌世界，也更能適應未來職場的挑戰。