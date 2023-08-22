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七夕要到了！不僅要慎防愛滋　專家提醒「1疫苗」讓保護更完善

七夕要到了！不僅要慎防愛滋　專家提醒「1疫苗」讓保護更完善
七夕要到了！不僅要慎防愛滋　專家提醒「1疫苗」讓保護更完善

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】今年度七夕情人節，迎來新冠肺炎疫情解封，隨著性騷擾防治#METOO議題引發討論，北市聯醫昆明防治中心重視每個人的身體/性自主權，期待每對愛侶的親密關係都是彼此知情同意，擁有防範性病、愛滋、猴痘的觀念，一同享受充滿歡愉的情人佳節。

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預防性投藥、自我篩檢　愛滋感染人數下降　

近年來，臺灣地區愛滋感染人數有逐漸下降的趨勢，國內2022年愛滋防治的3個95目標，已達到90-95-95，表示有81%的愛滋感染者已不具傳染力，讓病毒止步。加上暴露愛滋病毒前/後預防性投藥(PrEP/PEP)的防治策略，以及推廣愛滋定期篩檢的概念，搭配在家愛滋自我篩檢試劑取得可近性，讓知道自己感染愛滋的民眾順利進入醫療體系裡穩定服藥，進而避免愛滋病毒傳染。

預約施打猴痘疫苗　保護更完善

惟接踵而來的猴痘疫情讓大家無法完全鬆懈，猴痘的傳染雖有其特定性且大多是藉由親密接觸而傳染，因此，在接受性邀約之前，應多給自己一些時間評估邀約對象、地點，觀察對方的身體狀況有其必要性，也可以評估自身風險，預約施打猴痘疫苗，得到更完善的保護。

每3至6個月愛滋篩檢1次　了解自身健康　

臺北市立聯合醫院昆明防治中心愛滋病防治組組長林秀桑呼籲，藉由愛滋篩檢了解自身健康狀況：有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等），建議每3至6個月篩檢1次。期許愛侶們在情人佳節都能夠共同度過美好的時光，也支持每一位朋友向令人不舒服的性騷擾、性接觸say no！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58974

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