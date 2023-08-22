七夕要到了！不僅要慎防愛滋　專家提醒「1疫苗」讓保護更完善

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預防性投藥、自我篩檢 愛滋感染人數下降近年來，臺灣地區愛滋感染人數有逐漸下降的趨勢，國內2022年愛滋防治的3個95目標，已達到90-95-95，表示有81%的愛滋感染者已不具傳染力，讓病毒止步。加上暴露愛滋病毒前/後預防性投藥(PrEP/PEP)的防治策略，以及推廣愛滋定期篩檢的概念，搭配在家愛滋自我篩檢試劑取得可近性，讓知道自己感染愛滋的民眾順利進入醫療體系裡穩定服藥，進而避免愛滋病毒傳染。
預約施打猴痘疫苗 保護更完善惟接踵而來的猴痘疫情讓大家無法完全鬆懈，猴痘的傳染雖有其特定性且大多是藉由親密接觸而傳染，因此，在接受性邀約之前，應多給自己一些時間評估邀約對象、地點，觀察對方的身體狀況有其必要性，也可以評估自身風險，預約施打猴痘疫苗，得到更完善的保護。
每3至6個月愛滋篩檢1次 了解自身健康臺北市立聯合醫院昆明防治中心愛滋病防治組組長林秀桑呼籲，藉由愛滋篩檢了解自身健康狀況：有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等），建議每3至6個月篩檢1次。期許愛侶們在情人佳節都能夠共同度過美好的時光，也支持每一位朋友向令人不舒服的性騷擾、性接觸say no！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58974
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