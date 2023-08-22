提升安全舒適性、創新技術潛力驚人　車用半導體論壇9月剖析

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市調機構Gartner預測，2023年全球車用半導體市場規模將上看769億美元，比2022年成長了13.8%，為半導體市場中少數亮眼成長的類別之一，並且主要成長動力來自於ADAS、車用HPC、純電動車（BEV）、油電混合車（HEV）等需求。
KPMG安侯建業《2023 全球半導體產業大調查》也指出，隨著全球主要國家陸續宣布電動車政策，各國預計在2025到2040年間禁售燃油車，而電動車關鍵系統的產業鏈少不了高功率半導體。因此，汽車行業被視為今年推動半導體產業營收成長幅度最高的產業，並且根據KPMG《車用半導體—加速進入MaaS的新時代》調查報告，預告2024年車用半導體收入將超過2,500億美元，成為排序第一，超過無線通訊應用，其次依序為物聯網、雲端運算及人工智慧（AI）。
而台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）將在9月7日於SEMICON Taiwan展會期間，與亞洲．矽谷-物聯網產業大聯盟、台灣先進車用技術發展協會（TADA）、SEMI Taiwan、COMPUTEX、InnoVEX共同主辦「車用半導體。駕馭新未來」高峰論壇。
論壇將由國發會主委龔明鑫、台灣先進車用技術發展協會（TADA）理事長黃崇仁進行開場致詞，並邀請恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、穩懋半導體、德州儀器（TI）、義隆電（ELAN）等嘉賓，與資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉等多家重量級車用半導體專家，從ADAS需求對應技術趨勢、化合物半導體智駕車應用、汽車電子先進電源管理技術、智慧座艙應用趨勢、全球汽車電子市場發展契機等不同面向，分析車用半導體技術與智慧車、電動車未來市場趨勢。
TwIoTA指出，從美國汽車工程師協會（SAE）近年發布的各項技術規範會發現，智慧車與電動車已成為未來30年汽車產業必走的路線，而在世界各國陸續實施淨零排放政策下，電動車生態系發展更是全球車廠新車趨勢。
由於全球各大汽車集團開發智慧車與電動車，需要透過與ICT業者合作，而台灣又是ICT產業重要供應鏈，車用半導體更是重要關鍵，因此亞洲．矽谷-物聯網產業大聯盟希望透過車用半導體論壇的舉辦，讓台灣ICT產業了解，如何跟車用半導體領導廠商合作，以車廠需求與淨零排放政策角度開發出符合車廠與政策要求的智慧車ADAS模組、電動車電源模組、電動車充電系統與充電樁等。