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愛在七夕！桃衛生局呼籲一起守護彼此的性健康

▲衛生局呼籲性行為時正確使用保險套，享受浪漫的同時也別忘了做好個人保護，並留意自身健康狀況、定期接受篩檢。（圖／桃園市衛生局提供）
▲衛生局呼籲性行為時正確使用保險套，享受浪漫的同時也別忘了做好個人保護，並留意自身健康狀況、定期接受篩檢。（圖／桃園市衛生局提供）

記者李春台／桃園報導

今天是七夕情人節，是個讓情侶們相聚表達愛意的特別日子，桃園市政府衛生局指出，性傳染性疾病主要由體液及血液傳播，包含梅毒、淋病及愛滋病毒等，在享受浪漫的同時也別忘了做好個人保護，衛生局呼籲性行為時正確使用保險套，並留意自身健康狀況、定期接受篩檢。

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依衛生福利部疾病管制署統計，截至112年8月21日，桃園市今年梅毒確診病例數共791人，較前3年同期平均計（670人）上升18.1%；淋病確診病例數657人，也較前3年同期平均（549.3人）上升19.6%，愛滋確診病例數85人，則較前3年同期平均（92人）下降7.6%。

衛生局指出，除了安全性行為外，暴露前預防性投藥(PrEP)計畫也是近年的防治愛滋病毒利器之一，透過穩定持續服用PrEP，讓體內有足夠的藥物濃度預防愛滋病毒感染，保護力可達90%以上。今年桃園市共有6家醫療院所提供PrEP服務，截至8月18日共計收案服務287人，較去年成長60%。目前針對愛滋感染者之配偶或伴侶、35（含）歲以下年輕族群，檢驗確認未感染愛滋病毒，經醫師評估符合資格者，即可申請公費的PrEP整合式服務，搭配性行為時使用保險套及水性潤滑液，可有效降低感染風險，同時預防感染愛滋病毒和其他性傳染病。

衛生局提醒，不論年齡與性別，只要曾經發生性行為就要定期接受篩檢，掌握自身健康情形，如果出現疑似症狀或懷疑自己感染性傳染疾病，可至泌尿科、皮膚科、婦產科等科別看診，或參考疾病管制署官方網站提供的「友善性病門診推薦醫師名單」，及早發現與治療控制。另外，桃園市13區衛生所、衛生福利部桃園醫院、林口長庚紀念醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、中壢長榮醫院及桃緣彩虹居所皆有提供免費的愛滋篩檢服務。如有相關疑問，可洽詢桃園市防疫專線0800-033-355，或疾管署專線1922。

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