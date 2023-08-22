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北京出手發債1.5兆人民幣挽救地方財政　香港恐被迫「抽水填債」

▲消息指北京已經準備好動用1.5兆人民幣的發債融資額度，來拯救地方政府債務問題，但外界擔憂1.5兆僅是杯水車薪，香港還可能成為北京「抽水填債」的目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲消息指北京已經準備好動用1.5兆人民幣的發債融資額度，來拯救地方政府債務問題，但外界擔憂1.5兆僅是杯水車薪，香港還可能成為北京「抽水填債」的目標。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國大型房地產開發商財務危機連環爆，消息指北京已經準備好動用1.5兆人民幣的發債融資額度，來拯救地方政府債務問題。然而有分析認為，相關舉措力道太弱，推出時間太慢，且中國當局頻頻向香港發行國債產品，外界擔憂香港可能成為北京「抽水填債」的目標。

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根據中媒《財新週刊》報導，監管部門已初步批覆方案及額度，特殊再融資債券或在下半年重啓發行，額度約1.5兆元人民幣，可能涉及12個地方債務壓力較大的省份和地區，包括天津、雲南、陝西、重慶等等。

《財新週刊》報導指出，中國財政、金融監管當局認為，地方債務的問題總體形勢可控，只是個別地區和機構存在一定風險，除了再融資債券外，中國人民銀行也考慮設立應急流動性金融工具，由主要銀行參與，一定程度緩解地方政府的流動性風險。《財新週刊》報導透露，某負債較嚴重的西南部省份，為了獲取較多的再融資債券支持，或需縮編20％的公務員。

而根據《自由亞洲電台》報導，香港知名中國觀察家、美國智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）資深分析員林和立表示，發債需有買家，除了中國國企之外，中國當局近期向香港發行國債或省份地方債的規模大增，香港也很可能成為「抽水填債」的目標。

林和立認為，如果北京要求，香港政府不可能出聲反對購買中國國債，如此等於由香港抽取資金，來幫助北京當局填債。林和立更提到，港人的強積金也可能成為北京當局的目標，雖然理論上私人保險公司不會受到北京壓力，但實際上香港的保險公司由中國持股的比例也不低，仍有以投資為理由購入中國國債的可能性。

中國金融學者司令認為，1.5兆元人民幣的再融資債券要救市是杯水車薪，中國號稱危機可控，卻只拿得出手1.5兆元規模的財政措施，頗為自相矛盾。且「借新債還舊債」只是滾雪球，讓缺口越來越大，如果中央不拿出真金白銀來挹注地方政府，債務危機就無法從根本上扭轉。

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