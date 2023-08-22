北京出手發債1.5兆人民幣挽救地方財政　香港恐被迫「抽水填債」

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《財新週刊》報導指出，中國財政、金融監管當局認為，地方債務的問題總體形勢可控，只是個別地區和機構存在一定風險，除了再融資債券外，中國人民銀行也考慮設立應急流動性金融工具，由主要銀行參與，一定程度緩解地方政府的流動性風險。《財新週刊》報導透露，某負債較嚴重的西南部省份，為了獲取較多的再融資債券支持，或需縮編20％的公務員。
而根據《自由亞洲電台》報導，香港知名中國觀察家、美國智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）資深分析員林和立表示，發債需有買家，除了中國國企之外，中國當局近期向香港發行國債或省份地方債的規模大增，香港也很可能成為「抽水填債」的目標。
林和立認為，如果北京要求，香港政府不可能出聲反對購買中國國債，如此等於由香港抽取資金，來幫助北京當局填債。林和立更提到，港人的強積金也可能成為北京當局的目標，雖然理論上私人保險公司不會受到北京壓力，但實際上香港的保險公司由中國持股的比例也不低，仍有以投資為理由購入中國國債的可能性。
中國金融學者司令認為，1.5兆元人民幣的再融資債券要救市是杯水車薪，中國號稱危機可控，卻只拿得出手1.5兆元規模的財政措施，頗為自相矛盾。且「借新債還舊債」只是滾雪球，讓缺口越來越大，如果中央不拿出真金白銀來挹注地方政府，債務危機就無法從根本上扭轉。