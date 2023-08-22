2023七夕情人節免費貼圖！14組告白好用　LINE「七夕特效」助攻

刮痧不是出痧越多越有效！中醫院長教正確４觀念更助養生。

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

炎炎夏日喝冰涼飲品的機會變多，或是進入室內外溫差大的地方頻繁，很容易使人產生昏沉、困倦、肩頸僵硬、頭暈目眩等中暑症狀。許多民眾會採取刮痧的方式來減輕症狀，到底要怎麼刮痧才有效？刮痧又有什麼重要的注意事項？雲鼎中醫院長陳玫汝中醫師逐一說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
刮痧別隨便找個湯匙就刮，事前２準備，器具鈍器佳！

陳玫汝院長表示，刮痧前的準備，器具因為是直接接觸皮膚，通常使用牛角、磁器、木製的刮痧板，表面光滑不會損傷皮膚為主。若是在家中使用的湯匙則以磁器類為佳，不銹鋼材質銳利，較容易刮傷皮膚。在刮痧之前需要在皮膚塗上油脂類的介質，如凡士林、推拿膏，一方面減少刮痧的阻力，一方面保護皮膚不受損害。

#陳玫汝 #刮痧 #中暑 #夏日 #夏季
#陳玫汝 #刮痧 #中暑 #夏日 #夏季


刮痧不是出痧越多越有效！中醫院長教４觀念更助養生。

刮痧路徑：由上而下，由內而外刮痧的部位最好依據經絡循行的路徑由上往下、內往外刮，頭頸背部亦是刮痧最常採取的部位，因這些位置通過督脈、及手足太陽經，經絡疏通則能有效放鬆肩頸的緊繃感能提神醒腦解昏沉，亦能改善睡眠。

刮痧角度：45度角、90度角刮痧時以45度角或90度角接觸皮膚，輕輕刮拭以出痧。若是經絡有瘀滯，在刮痧過程當中就會出痧，若是出痧鮮紅，代表熱症居多，若是出痧有紫色瘀點，則表示氣血瘀滯在裡，患者平常的表現多為痛症。呈現點狀散落則症狀較輕，呈現片狀、條狀、或塊狀則症狀較重。

刮痧頻率：觀察出痧、適可而止有些人會認為出痧越多越有效，實則不然。陳玫汝院長表示，出痧雖然暫時使經絡通暢，減輕不適感，但對於氣血不足的人，出痧過多容易產生極度倦怠感。且刮痧不宜太頻繁，需依照不同氣血水平的程度及恢復的速度來決定刮痧的頻率。

一般而言，一定要等到出痧完全退後，再考慮下一次的操作。民眾也可藉由自身痧退的速度來判斷自己氣血循環的好壞。正常來說會在2至3天恢復，若是恢復所需時間較長甚至超過一週兩週，就不宜太常刮痧，而是需要有足夠的休息及充足的睡眠。

#陳玫汝 #刮痧 #中暑 #夏日 #夏季
#陳玫汝 #刮痧 #中暑 #夏日 #夏季


刮後休養：充足休息，恢復較快陳玫汝院長也提醒，刮痧過後宜補充適量的水份，不建議劇烈運動或飲食過度。因為身體正處於一種去瘀生新的過程，基本上是相對耗能。若能有充足的休息，則修復的速度會較快，氣血循環也能加更順暢。

#陳玫汝 #刮痧 #中暑 #夏日 #夏季
#陳玫汝 #刮痧 #中暑 #夏日 #夏季


以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

七夕要到了！不僅要慎防愛滋　專家提醒「1疫苗」讓保護更完善

健檢掌握2關鍵延緩、控制病情　免費成人健檢該去哪做？教你5步驟查詢！

沿海偏鄉受惠！ 北醫新國民醫院「居家送藥」縮短就醫不便

處暑節氣到！天氣熱翻「秋老虎」出籠　醫教養生、飲食2重點必做

我是廣告 請繼續往下閱讀