刮痧不是出痧越多越有效！中醫院長教正確４觀念更助養生。

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陳玫汝院長表示，刮痧前的準備，器具因為是直接接觸皮膚，通常使用牛角、磁器、木製的刮痧板，表面光滑不會損傷皮膚為主。若是在家中使用的湯匙則以磁器類為佳，不銹鋼材質銳利，較容易刮傷皮膚。在刮痧之前需要在皮膚塗上油脂類的介質，如凡士林、推拿膏，一方面減少刮痧的阻力，一方面保護皮膚不受損害。
刮痧不是出痧越多越有效！中醫院長教４觀念更助養生。
刮痧路徑：由上而下，由內而外刮痧的部位最好依據經絡循行的路徑由上往下、內往外刮，頭頸背部亦是刮痧最常採取的部位，因這些位置通過督脈、及手足太陽經，經絡疏通則能有效放鬆肩頸的緊繃感能提神醒腦解昏沉，亦能改善睡眠。
刮痧角度：45度角、90度角刮痧時以45度角或90度角接觸皮膚，輕輕刮拭以出痧。若是經絡有瘀滯，在刮痧過程當中就會出痧，若是出痧鮮紅，代表熱症居多，若是出痧有紫色瘀點，則表示氣血瘀滯在裡，患者平常的表現多為痛症。呈現點狀散落則症狀較輕，呈現片狀、條狀、或塊狀則症狀較重。
刮痧頻率：觀察出痧、適可而止有些人會認為出痧越多越有效，實則不然。陳玫汝院長表示，出痧雖然暫時使經絡通暢，減輕不適感，但對於氣血不足的人，出痧過多容易產生極度倦怠感。且刮痧不宜太頻繁，需依照不同氣血水平的程度及恢復的速度來決定刮痧的頻率。
一般而言，一定要等到出痧完全退後，再考慮下一次的操作。民眾也可藉由自身痧退的速度來判斷自己氣血循環的好壞。正常來說會在2至3天恢復，若是恢復所需時間較長甚至超過一週兩週，就不宜太常刮痧，而是需要有足夠的休息及充足的睡眠。
刮後休養：充足休息，恢復較快陳玫汝院長也提醒，刮痧過後宜補充適量的水份，不建議劇烈運動或飲食過度。因為身體正處於一種去瘀生新的過程，基本上是相對耗能。若能有充足的休息，則修復的速度會較快，氣血循環也能加更順暢。
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