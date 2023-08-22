實測燒烤店、餐酒館、水煙酒吧！PM2.5最高多3倍　消費者「一尋一吸」自保

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空氣汙染不只室外 室內香氣暗藏空氣危機世界衛生組織調查顯示，空氣汙染每年造成全球約700萬人死亡。空氣中的揮發性有機物（VOC）、懸浮微粒（PM）、二氧化碳（CO2）等物質，若濃度過高都會對健康產生影響。
總計畫主持人、輔仁大學醫學院副院長暨公共衛生學系林瑜雯副教授表示，像苯等揮發性有機物已被證實為致癌物；懸浮微粒會引發心血管疾病、呼吸道疾病，並增加肺癌風險；二氧化碳濃度過高會刺激呼吸中樞，造成呼吸費力、困難等，也會使人產生嗜睡、倦怠、頭痛等症狀。
而空氣汙染的問題其實不是只有室外，室內其實也暗藏空氣危機。林瑜雯副教授提到，進入餐廳、燒烤店等，常會聞到香氣，這些香氣中其實就包含了CO、CO2、VOC等物質，因此團隊挑選現代年輕人最愛去的燒烤店、餐酒館、水煙酒吧，監測其室內空氣污染物濃度的變化趨勢。
研究團隊實測3場所 5空氣指標皆有1項超標團隊於週六時段前往燒烤店、餐酒館、水煙酒吧，以用餐時間2小時作為測量時間，針對CO2（標準值：8小時值1000ppm）、總揮發性有機化合物TVOC（標準值：1小時值0.56ppm）、PM10（標準值：24小時值35μg/m³）、PM2.5（標準值：24小時值75μg/m³）、PM1（無相關規範）進行監測。
林瑜雯副教授說明，團隊使用直讀式儀器監測後發現，燒烤店PM2.5超過標準值1.53倍；餐酒館TVOC超過標準值1.27倍、CO2超過標準值2倍；水煙酒吧TVOC超過標準值1.58倍、PM2.5超過標準值3.10倍、PM10超過標準值1.51倍。
室內空污店家如何改善？ 消費者如何自保？研究團隊以流場模擬推估室內汙染物之分布，並提出改善建議。子計畫三主持人、長榮大學職業安全與衛生學系副教授暨環境暨職業與食品安全研究中心張振平副教授表示，室內空間可以依以下3方法改善空氣品質問題：
- 開啟窗戶
- 加裝通風設施
- 增加綠色植物（有陽光時會產生O2，植物會固碳並吸收VOC減少空氣汙染物質）
而民眾在進入相關場所也可依「一尋一吸」來自我保護。張振平副教授說明，「一尋」指的是尋找空氣品質儀表（如：二氧化碳濃度顯示板），以及可與室內空氣對流的第二出風口，有出風口、回風口的場所才代表室內空氣有流通；「一吸」則是指如果有聞到香味、油煙味、燒烤味等，就不是通風好的地方。
研究團隊也向相關主關機關呼籲，環保署於最近106年1月11日公告第二批應符合室內空氣品質管理法之場所後即未再公告，且未將水煙酒吧納入，建議主管機關應正視此議題，考量盡速納入室內空氣品質列管場所，而商家、消費者也應共同重視室內空氣品質以維護健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58982
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