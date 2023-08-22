醫護大缺工 新北診所「週休3日」吸引人才、創全台首例

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工作轉型是國際趨勢勞動部增訂「4周彈性工時」規定，將4周正常工作時數160小時加以分配，醫療保健服務業，為適用勞動基準法4周彈性工時之行業。
新光集團董事長吳東進表示，現今是數位轉型與社會轉型的時代，工作也需轉型應對。隨著經濟發展與社會進步，人們的工作與休閒生活型態，逐漸產生變化。在工作技術進步及對休閒生活的重視下，縮短法定工作時間並使工作彈性化，已成為國際勞動趨勢。
診所董事長邱文祥及院長朱光恩表示，診所成立時，吳東進曾勉勵「一線優秀的員工，創造一流的企業」，因此於診所成立近2周年時，提出診所在4周彈性工時下，讓所有員工可以彈性周休3日，員工可以更精實又有效率的工作，並能規畫自己的休閒生活紓解身心，進而使員工的工作和家庭均能達到平衡，期許成為醫療界的「幸福職場」。
朱光恩說，診所因應平均周休3日，將檢查量集中於4天周六及14天平日，達到4周工作天數18天、每天8小時共144工時。他強調，這並非強迫員工放無薪假，在員工月全薪及福利皆維持不變的前提下，精實工作效益，員工更能兼顧家庭與工作的平衡，達到顧客、雇主及員工「三贏」的ESG永續經營目標。
他表示，醫護人員工作壓力大，流動率高、人才招募不易，診所開業2年以來已有約60位員工離職。但自從實行週休3日，目前尚無任何人離開，甚至還有醫師投履歷應徵。即使一週工作僅4天，但員工效率與向心力提升，7月份營運更成長，因此共發出78萬元獎金獎勵員工。至於非營業時間需健檢的民眾，可轉介至新光醫院總院，因此不會造成大幅影響。
除了週休3日，診所還有另一項創舉，不想放那麼多假的員工，可到新光醫院健檢中心支援，例如內視鏡、麻醉、護理、行政職等人力可兼差，以時薪300元、工時8小時來算，支援3天可多賺7200元。
27歲的誒潘芸瑾護理師說，以前在大醫院輪3班，非常勞累，現在彈性周休3日可排連休可以獲得充分休息及充電，尤其現在是暑假期間，可以多陪陪家人及小孩，感覺「好幸福」。35歲的邱吉汝技術員說，彈性周休3日可以跟同事攜家帶眷一起短期旅遊，培養感情及團隊默契。
此外，因應少子高齡化，週休3日的工作模式也可讓高年級員工持續服務，減緩醫護人力不足的情況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58941
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