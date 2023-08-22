巷仔內／台參與國際組織又減一！中美洲爭奪戰　大選後考驗更嚴竣

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自副總統賴清德作為總統特使出訪巴拉圭、過境美國回國以來，中共當局對台進行了一連串的反制作為，從放話開始考慮撤銷ECFA、禁止台灣芒果進口、對台灣聚碳酸酯（PC塑料）課徵16.9%至22.4%的反傾銷稅、重啟貿易壁壘調查，今在出手奪取中美洲議會，一連串行為可說是報復、也可以說是中共對台的慣例，畢竟，每當我國元首出訪，中共也都會出手干預、甚至奪我邦交國。
然而，中美洲議會是一個政治意義大於實際意義的組織，一樣都是區域整合型的組織，但相比之下歐洲議會甚至歐盟的規模與實質權力，都大於中美洲議會或是統合體許多，而真正實際推動交流的中美洲統合體，是採共識決，只要有成員反對提案就會被撤銷，外交部也指出，不影響台灣在中美洲統合體的運作。
至於為何不乾脆出手奪取瓜地馬拉，從軍演規模遠不如4月「蔡麥會」、去年裴洛西訪台，到目前邦交國邦誼穩固、並沒有任何跡象倒戈之外，中共也會小心若出手太重，將會「幫助」賴清德激起國內民眾反中情緒，反倒讓中共最不樂見的候選人當選；畢竟中共最大目標的還是收復台灣，讓非民進黨的候選人當選，比其他所作所為效益都還要更大。
但另一方面來說，台灣輕易的就被從中美洲議會逐出，也代表在中美洲的影響力已經遠落後於中國，甚至可以說是連鎖效應的產生。中美洲共7國，瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加以及未參加中美洲議會的貝里斯，都曾經或仍是台灣的邦交國，中美洲也一時是台灣的外交重鎮。
然而，自從蔡英文政府上台後，2016年台灣先與巴拿馬斷交、2018年失去了多明尼加、薩爾瓦多、2021年尼加拉瓜與我斷交，今年2023年，宏都拉斯也跟台灣斷交。尼加拉瓜也成為提案撤銷我中美洲議會資格的提案國。在接連失去中美洲5國的邦交後，也形成台灣能被輕易踢出中美洲議會的原因；也是雙邊關係沒有做好而形成的多邊連鎖效應。
這也是邦交國對於台灣而言重要的原因，不僅僅是在法律上，實質上，也能在各國際組織幫台灣發聲，甚至僅剩參與國際組織的地位。而中南美洲邦交國對台更有另一層重要意義，出訪中南美洲可以過境美國，也讓台灣元首有出訪、到訪美國的藉口。
到了2023年的今天，所有的邦交國在改選時，台灣都會成為外交政策辯論的熱門議題，這已經無法避免；剛就任的巴拉圭總統潘尼亞說過要跟中國尋求更緊密關係，瓜地馬拉準總統阿雷瓦洛也說過類似言論，中國的勢力在中南美洲這塊土地上，早已經無法忽視。
台灣除了要以鞏固邦交為優先之外，明年瓜地馬拉總統就任時間為1月14日，是總統選舉的隔天，到時若元首出訪勢必要過境美國，這都將成為中共對台文攻武嚇的藉口、也將是外交爭奪的最危險時期，也須小心防範。