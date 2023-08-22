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囂張！NBA球星大V來台夜店狂歡　有老婆心虛、不給球迷拍還刪照片

▲NBA紐奧良鵜鶘隊的主力中鋒Jonas Valanciunas到夜店狂歡，還惱羞成怒。（示意圖／取自unsplash）
▲NBA紐奧良鵜鶘隊的主力中鋒Jonas Valanciunas到夜店狂歡，還惱羞成怒。（示意圖／取自unsplash）

實習記者張維亨/綜合報導

立陶宛世界盃男籃代表隊日前來到台灣進行熱身賽，上星期六(19)與波多黎各打完熱身賽並進行粉絲見面會後，其中陣中幾名球員，包括隊內唯一的NBA球星「大V 」Jonas Valanciunas被球迷拍到當天晚上帶著辣妹前往台灣夜店狂歡。

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上星期六(19)日當天晚上， Valanciunas一行人穿著立陶宛的隊服，帶著幾位女生現身在台北信義區知名夜店Ruff，狂歡直到凌晨4點才離開。

▲效力於NBA紐奧良鵜鶘隊的主力中鋒Jonas Valanciunas隨立陶宛男籃國家隊來台灣打FIBA世界盃熱身賽。（圖／T1聯盟提供）
▲效力於NBA紐奧良鵜鶘隊的主力中鋒Jonas Valanciunas隨立陶宛男籃國家隊來台灣打FIBA世界盃熱身賽。（圖／T1聯盟提供）
根據《壹蘋新聞網》報導，當時有球迷拿出手機拍 Valanciunas的照片， Valanciunas發現後大聲喝斥，球迷還被迫將手機拿給 Valanciunas身旁的女友人進行刪除，行徑非常囂張。

Valanciunas其實是有老婆的，他在2013年就與妻子 Eglė Valančiūnienė結婚，會對於台灣球迷的行為反應之大，可能是會怕被身為立陶宛國會議員之女的老婆發現。

對陣波多黎各的比賽中， Jonas Valanciunas展現NBA身手，上場僅19分鐘，就攻下20分11籃板，率領立陶宛以93比80力挫波多黎各，面對接下來8月25日到來的世界盃男籃賽，立陶宛球員們壓力大想泡夜店放鬆也是無可厚非。

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