囂張！NBA球星大V來台夜店狂歡 有老婆心虛、不給球迷拍還刪照片
立陶宛世界盃男籃代表隊日前來到台灣進行熱身賽，上星期六(19)與波多黎各打完熱身賽並進行粉絲見面會後，其中陣中幾名球員，包括隊內唯一的NBA球星「大V 」Jonas Valanciunas被球迷拍到當天晚上帶著辣妹前往台灣夜店狂歡。
實習記者張維亨/綜合報導
上星期六(19)日當天晚上， Valanciunas一行人穿著立陶宛的隊服，帶著幾位女生現身在台北信義區知名夜店Ruff，狂歡直到凌晨4點才離開。
根據《壹蘋新聞網》報導，當時有球迷拿出手機拍 Valanciunas的照片， Valanciunas發現後大聲喝斥，球迷還被迫將手機拿給 Valanciunas身旁的女友人進行刪除，行徑非常囂張。
Valanciunas其實是有老婆的，他在2013年就與妻子 Eglė Valančiūnienė結婚，會對於台灣球迷的行為反應之大，可能是會怕被身為立陶宛國會議員之女的老婆發現。
對陣波多黎各的比賽中， Jonas Valanciunas展現NBA身手，上場僅19分鐘，就攻下20分11籃板，率領立陶宛以93比80力挫波多黎各，面對接下來8月25日到來的世界盃男籃賽，立陶宛球員們壓力大想泡夜店放鬆也是無可厚非。