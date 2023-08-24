運動、心理學群跨域就業多！專家：跨域整合能力為就業市場顯學

我是廣告 請繼續往下閱讀
「OPT歐趴糖」指出，近年來金融業積極搶才，「財經學群」的學生在校期間就可以同步考取相關證照，拿下進入產業的門票為職涯鋪路，而「工程學群」包含電機、電子、機械，不但是產業發展的基石，更是當下企業獵才的頭號目標，入行起薪居各學群之冠，相關科系學生極具就業優勢，不乏名校生還沒畢業就被企業預定。
反觀「遊憩與運動學群」雖然近年觀光、運動產業逐漸普及，但由於相關產業入行門檻低，業者廣開召募大門，徵才不限科系，相關科系畢業生反而失去原有優勢；而「社會與心理學群」，傳統的就業路徑是通過國家考試擔任公務員，或投身社會福利工作領域，工作實務與在校所學出現明顯落差，也影響了學生的從業意願。
「OPT歐趴糖」品牌執行長蘇子朋表示，因應業界徵才趨勢，一技之長早已不夠，具備跨域整合能力，才是目前就業市場顯學，現下已有不少大學推動大一、大二不分系，希望學生透過選課增加學習機會並累積實作能力。
為提高大學生選課精確度，避免虛度光陰四年，課程評價查詢網「OPT歐趴糖」邀請全台大學生以親身的真實經歷，分享課程評價，無論是大一新生看不懂選課規則、摸不清課程方向，或是升上大二、大三的學生，面對選修、擋修、輔系、雙主修摸不著頭緒，點入課程評價查詢網「OPT歐趴糖」通通有解。
該平台集結1萬7千位學長姐，分享超過1萬8千篇課程評價，內容涵蓋70所大專校院，大學生可以用「開課學校」、「課程名稱」以及「老師名字」當作關鍵字搜尋選讀系所的課程評價，同時還能查詢到老師的上課禁忌、給分規則、配分比例，幫助大一新生選課不踩雷。