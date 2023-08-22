5旬男高血壓險中風　切斷腎上腺病灶竟不藥而癒

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高血壓長達17年 成功逆轉、不藥而癒另外一個案例為58歲的廖女士，有17年高血壓史，但並無低血鉀病徵。廖女士至內分泌科主任王子源門診，診斷為左腎上腺皮質增生，造成「原發性醛固酮過高症」，經由泌尿科醫師手術切除左側腎上腺後，1周後血壓恢復正常，17年的高血壓甚至不藥根治，重獲快樂人生。
病因竟在腎上腺 全台53萬人續發性高血壓根據國民營養健康狀況變遷調查結果，2017至2020年之間，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，台灣18歲以上國人高血壓盛行率達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓，根據衛生福利部國民健康署分析2021年國人死因，高血壓性疾病的死亡率以及排行都呈現上升趨勢，因此常被稱為「沉默的殺手」。
王子源指出，高血壓病人通常須終生服藥來控制血壓，以減少心血管疾病的併發症。台灣有9成高血壓是屬於原發性高血壓，病人只要按時服藥，掌握血壓應無大礙。但有10%的病人是續發性高血壓（全台約53萬人），也就是另有病因才導致血壓偏高，其中最常見的就是「原發性醛固酮過高症」，因腎上腺生產過量醛固酮，造成腎素水平下降而導致的疾病，跟基因、長期服用類固醇藥物相關，容易在中年時就發生中風。
他分析，續發性高血壓病人通常初發年齡約在30歲以前或50歲之後，病徵是定期服藥血壓仍「居高不下」：自第1例劉先生的低血鉀檢查結果可發現治療線索，但第2例廖女士則完全沒有症狀。原發性醛固酮過高症約有2到3成的病人患有低血鉀，如果病人有高血壓、抽血時發現低血鉀，便有可能是「原發性醛固酮過高症」，至於大部分沒有低血鉀的病人，則須要臨床經驗豐富的醫師，才能得到正確的診斷。
王子源建議，高血壓控制困難的病人，可至新陳代謝科尋求醫師協助診斷。如果病因是單側腎上腺瘤或是增生，只要能早期精準診斷，經由手術切除病灶的腎上腺，有機會根治高血壓。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58934
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