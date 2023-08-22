「小樂」吳思賢狂撩鍾瑶：怎麼沒變老 《姊的時代》回憶殺甜翻了
吳思賢（小樂）創立個人服飾品牌將近1年多，特別在今年七夕情人節推出女裝新品，更邀來「前女友」鍾瑶為此站台，掀起一波《姊的時代》蘇凱CP回憶殺，兩人在拍攝形象照的片場合體，小樂的嘴甜功力過了5年完全沒變，狂撩鍾瑶：「怎麼都沒變老，到底是吃了什麼？」
記者羅凌筠/綜合報導
吳思賢這幾年往歌手發展，鮮少有戲劇作品，因此這次的七夕寵粉企劃特地邀請曾在《姊的時代》合作過的鍾瑶站台，一方面是想營造情人節浪漫氛圍，希望「蘇凱CP」合體可以給粉絲一個甜甜的回憶殺；另一方面與鍾瑶好久沒見了，想讓「姊」鑑定一下當年的小奶狗「蘇燦」轉大人，展現更多成熟男人的一面。
而鍾瑶力挺好友，為小樂自創品牌站台並獻上祝福，兩人在這次情人節企劃拍攝現場相見歡，小樂笑說：「雖然很久沒見了，見到的瞬間感覺還是跟以前一樣熟悉，覺得姊怎麼都沒變老一樣漂亮，到底是吃了什麼？」兩人拍攝過程中展現極高默契，眼神對視拍攝現場便充滿著粉紅泡泡，讓一旁的工作人員們直呼「又戀愛了」。
小樂與鍾瑶拍攝放閃之餘不忘互相鬥嘴，小樂回想拍攝當天，印象最深刻的竟然是，鍾瑶開玩笑說：「你怎麼還是一樣醜！」小樂妙回一句：「姊就愛說反話！」兩人相愛相殺的互動惹現場笑聲不斷，展現小樂與鍾瑶的好感情。在今年七夕找了「前任」助陣寵粉，相信這是粉絲們收到最特別的情人節禮物。