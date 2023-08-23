整理包／肝臟移植大解密！活體、大愛捐贈怎麼做？權威醫師全面解析

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認識肝臟移植李威震指出，接受肝臟移植的患者中，有約 50% 是因為肝硬化導致肝衰竭而需要接受移植，另外 40% 多、接近一半的患者是同時有肝癌、肝硬化的情況，因此需要靠移植來改善。
- 活體捐贈怎麼做？
- 捐了肝臟後完全沒影響？
- 大愛捐贈怎麼進行？
- 微創手術捐比較安全？
- 想要大愛捐贈可以怎麼做？
- 沒錢換肝怎麼辦？
林口長庚曾執行全台第一例大愛分肝移植手術、不同血型肝臟移植手術，李威震說，今年長庚體系完成的肝臟移植手術案件數可能創下歷年新高、首度超過百例，可能與前幾年新冠疫情導致手術與疾病治療延後、加護病房無法探視，導致器官勸募人員、社工人員難以詢問捐贈意願有關。
活體捐贈怎麼做？
需要肝臟移植的患者取得器官的來源有「活體捐贈」和「大愛捐贈」兩種，其中活體捐贈限於五等親內 (血親或姻親均可）的親屬，且捐贈者必須年滿 20 歲，且基於自由意志表達意願、簽署書面同意文件，並經過心理、社會、醫學評估等，並經醫院醫學倫理委員會審查通過。
李威震表示，肝臟具有再生能力，但一般評估，活體捐贈者至少要留下 30% 的肝臟，而實際進行時為避免捐贈者冒過大的風險，至少會保留 35% 的肝臟，手術傷口依據捐贈者體型會略有不同，但傷口通常落在 15 至 20 公分左右，而手術本身就有風險與併發症問題，但經過一段時間後，捐贈者就能完全恢復健康。
捐了肝臟後完全沒影響？
至於捐贈手術實際會捐贈的肝臟比例，李威震說，如果是大人捐贈給大人，切除比例可能落在 55% 至 65%，大人捐贈給小孩則是 20% 至 30%，而捐贈後一個月，捐贈者的肝臟可以恢復到原本大小的 65% 至 75%，3 個月恢復到原本大小的 90% 至 100%、回到需要的大小。
不過，李威震提醒，肝臟分左右葉，切下一葉後雖可以再生，但並不是長回跟原本完全一樣的結構，而是被留下的那一葉肝細胞變多、讓整體體積變大，回到本來大小，被切除的那一葉不會再完整長回來，左葉留下來就左葉變大，右葉留下來就右葉變大，形狀會跟原本類似，但血管分佈就只會剩一邊，因此一個人終其一生也只能捐一次肝。
此外，李威震提到，受贈者的肝臟再生速度會比捐贈者更快，通常 1 個月就能長到維生需要的大小，目前仍有很多理論、學說嘗試解釋此一現象，認為可能與受贈者本來身體狀況就比較不好、生長因子較高，或是從胰臟、營養等角度來解釋。
大愛捐贈怎麼進行？
如果受捐贈的病患從大愛捐贈管道取得肝臟，李威震說，除了一個肝給一個病患以外，也可以「一肝二用」，將一個大愛捐贈的肝分成兩部分、給兩個病患使用，今年 8 月份前兩週進行的 10 例肝臟移植手術中，就有 6 例病患是「一肝兩用」，另外 4 例則是活體肝臟移植。
不過，李威震表示，因為無法對大愛肝臟捐贈者進行全面性的檢查，不確定性其實較高，加上生前可能經歷諸多身體情況與搶救措施，考量肝臟的再生能力，一般會設定 50 歲以下的大愛肝臟才一肝兩用，但上週一位 67 歲的大愛捐贈者肝臟狀況不錯，也被用於兩位病患、術後會者恢復順利，是年齡上的突破。
微創手術捐比較安全？
近年來有不少以達文西手術、腹腔鏡手術方式，進行肝臟捐贈時的切除工作的作法出現，但李威震直言，對於捐贈者來說，採取這類「微創手術」其實「沒有太大幫忙」，而且以肝臟捐贈手術來說，說微創手術也不太精確，應該說「小傷口手術」比較好。
李威震說，肝臟捐贈為了完好取出要提供給受贈者的部分肝臟，傷口都會有一定的規模，即使採取所謂「微創手術」，也還是要留下一定程度的傷口，且雖然很多人會覺得「微創等於安全」，但其實結果都一樣。
此外，李威震提到，以傳統手術來做肝臟捐贈手術，過程中萬一有意外情況發生、有出血或其他狀況，也是比較容易應對的，如果一開始使用的是小傷口手術作法，此時反而要額外動刀、反而會更危險。
想要大愛捐贈可以怎麼做？
若民眾有意成為大愛器官捐贈者，可以透過中華民國器官捐贈協會、器官捐贈移植登錄中心等網站線上簽署「器官捐贈同意書」，列印同意書，親筆簽名後掛號寄回，或到全國各醫院、衛生所、健保署等服務窗口索取同意書填寫郵寄，並申請註記器官捐贈意願於健保 IC 卡。
李威震說，近幾年器官捐贈的風氣越來越好、簽器官捐贈卡的民眾數量也在增加，民眾可以透過此類方式捐贈肝臟，醫院加護病房也會有社工人員，在關懷期間若病人有意願，也可以與勸募人員一起協助進行相關流程處理。
沒錢換肝怎麼辦？
李威震說，肝臟移植是外科手術中最困難的一種，醫師需要用盡畢生所學醫療知識來進行，術後也需要眾多照顧，但這項手術已經不只是一個名詞，也代表了一份愛的傳承。
有些患者面臨需要肝臟移植時，會擔心自己沒錢換肝，李威震對此強調，這不是個沒有錢就不能治療的時代，以林口長庚來說，有肝友會、社福處可以提供協助、近年也發揮很大效果，患者面臨相關情況都可以尋求協助。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：林口長庚一般外科系肝臟暨移植外科教授李威震
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 整理包／肝臟移植大解密！活體、大愛捐贈怎麼做？權威醫師全面解析