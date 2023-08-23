「山道猴子的一生」爆紅！台7乙線車潮增加 桃警專案取締違規
（中央社記者葉臻桃園22日電）「山道猴子的一生」爆紅，台7乙線車潮增加。桃園市大溪警分局22日起展開「平安月加強交通安全執法專案」，與新北市警方聯手在台7乙線、羅馬公路及台3、4、7線等路段加強取締。
桃園市政府警察局大溪分局調查，桃園市復興區台7乙線8至10公里彎道，是重機族競速熱點，分局22日向媒體表示，在19、20日執行的台7乙線假日防制事故及危險駕車專案勤務，共取締無照駕駛2件、噪音車4件及超速10件。
大溪分局表示，即日起至9月21日執行「平安月加強交通安全執法專案」取締勤務，重點在台7乙線、羅馬公路，以及台3、4、7線等區域執法，擇重取締超速、闖紅燈、行人違規、未禮讓行人及酒後駕車等項目。
大溪分局指出，會結合新北市政府警察局三峽分局進行區域聯防機制，於假日時段同步執行取締，每週六、日，以及每週五、六、日晚上（深夜），也會規劃重點防制危險駕車勤務。
YouTube頻道Eric Duan推出「山道猴子的一生」動畫，上、下2集觀看次數超過400萬次，成為近日網路熱門話題，內容描述熱衷跑山的機車騎士最終因與人在山道競速而發生事故死亡。（編輯：方沛清）