輝達股價摔！AI跟著臉綠 台股靠台積電攻高、早盤漲逾110點
美股四大指數昨（22）日漲跌互見，輝達開盤後一度創新高，但隨後卻回落收跌逾2.7%。台北股市今（23）日在台積電攻高後開高走高，一度漲逾110點，來到16549點，漲幅0.6%。台積電明顯量增價揚，早盤強勢漲6元，來到547元，漲幅近1%。而輝達回落，AI概念股也臉綠，技嘉與廣達跌0.4%，智原跌2%多。今日軍工概念股、網通族群為焦點。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數22日下跌174.86點，或0.51%，收34288.83點；那斯達克指數上漲8.28點，或0.06%，收13505.87點；標普500指數下跌12.22點，或0.28%，收4387.55點；費城半導體指數下跌33.05 點，或0.93%，收3527.69點。而輝達開盤後一度創下每股481.74美元新高，但隨後便落水收跌逾2.7%。
台北股市開盤後開高走高，一度漲逾110點，來到16549點，漲幅0.6%。主要功臣就是晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤強勢漲6元，來到547元，漲幅近1%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.6%，世界先進小跌、力積電來到平盤附近。
其他重要電子股，如聯發科與鴻海小漲，華碩、友達、和碩走揚，國巨與旺宏強勢漲1%多。由於輝達股價臉綠，今日AI概念股也跟著拉回，指標股緯創來到平盤附近，英業達、創意、廣明小漲，技嘉與廣達跌0.4%，智原跌2%多，廣運與健策漲1%。
今日盤面焦點轉為軍工概念股，漢翔法說會上表示，下半年訂單爆量，今年營收「沒有天花板」，EPS可望寫下新高，今日漲逾6%，也帶動其他軍工股走揚，晟田漲7%、保一漲6%，高僑與雷虎漲5%多。另外，網通族群也強勢，仲琦漲逾7%、兆赫漲5%，啓碁、明泰、華星光漲2到4%。