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漢翔今年營收「沒有天花板」　股價早盤大漲逾8%、帶動軍工股飆漲

▲漢翔在法說會中表示受惠於國防業務市場及全球航運市場強勁反彈，今年整體營收及每股盈餘可望寫下歷史新高，再創顛峰。（圖／漢翔提供）
▲漢翔在法說會中表示受惠於國防業務市場及全球航運市場強勁反彈，今年整體營收及每股盈餘可望寫下歷史新高，再創顛峰。（圖／漢翔提供）

記者許家禎／台北報導

漢翔昨（22）日召開法說會，由於訂單爆量，董事長胡開宏稱「今年營收沒有天花板」！漢翔在會中表示受惠於國防業務市場及全球航運市場強勁反彈，今年上半年營收已超過195億元，超越去同期的131億元，成長率為48%，而今年上半年每股盈餘為1.38元，也較去年同期的0.85元有更為亮麗的表現，大幅成長62%，今年整體營收及每股盈餘可望寫下歷史新高，再創顛峰。今日漢翔股價強勁，早盤大漲逾8%，來到60.1元，也帶動其他軍工股，像是雷虎飆漲停，晟田、亞航漲8%多，寶一漲7%。

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今年漢翔在民用、國防及科技服務三大業務均有大幅斬獲。在民用業務方面，航空產業強勢復甦，漢翔從年初以來成功爭取數家國際知名航空大廠的多款暢銷機種零組件合約，可望挹注超過百億營收。

發動機業務也有好消息，除了先前已發布過的拿下美國發動機大廠十年長約與多項發動機零組件四年合約，可帶來370億元，漢翔另於6月巴黎航展期間，與英國知名發動機大廠針對商務噴射機發動機壓縮段鑄件簽約，成功從歐美市場中搶下業務，合約期程至民國120年，可進帳約5億元。

軍用業務方面，勇鷹號高教機進入量產交機高峰，112年度預計交機17架，並將依約於115年完成66架交機；而F-16構改升級案將於年底完成139架機的性能提升，順利結案；在能源業務方面也不容小覷，業務量較去年同期成長7倍。台電通霄案廠已進商轉階段、中油自用發電能源業務案達完工目標，台中廠區的儲能系統第一案場自110年建置以來，每月持續創造穩定營收，沙鹿廠區第二、第三案場，預計下半年上線營運，增添公司成長動能。

根據國際航空運輸協會（IATA）最新調查結果，截至今年5月底，相較於疫情前，全球航空客運量復甦達96%；依據全球兩大民用飛機製造商波音及空中巴士預估2023~2025年間，全球航空運輸量應可回復到疫情前水準，長期來看，波音與空中巴士皆預測未來20年（2023到2042）新機需求超過40,000架，將可強力帶動全球民用航空市場成長。

依據最新全球100大（Top 100）航太公司排名，漢翔排名第61，較去年上升2名，營收數字也進入「十億美元俱樂部」，漢翔繳出了歷史最佳的成績單。而今日漢翔股價強勁，早盤大漲逾8%，來到60.1元，也帶動其他軍工股，像是雷虎飆漲停，晟田、亞航漲8%多，寶一漲7%。千附精密、jpp-KY、豐達科、事欣科漲3到4%。

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