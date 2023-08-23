肺癌手術後要注意什麼？如何避免復發？　醫師來解答！

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肺癌術後別輕忽復發可能 如何降低復發風險？肺癌手術後其實仍有很大的復發機率。王金洲醫師表示，以5年存活率來看，肺癌1期存活率約有65－75%；2期約有50－70%；3A期則只有約30－40%，而復發風險以1A、1B期來說大概還是有20－30%，較嚴重的3A期大約就有70%的復發風險，所以可以開刀的肺癌患者其實復發機會還是蠻高的。
王金洲醫師指出，開完刀後仍有復發風險是因為有時癌細胞可能已有遠處轉移，但太過微小，開刀診斷時影像學檢測不出來，在這種情況下建議病患可以做術後輔助治療降低復發風險。
▲高雄長庚醫院內科部副部主任王金洲醫師
了解術後3輔助治療 依個別情況選擇適當方法術後輔助治療包含化療、標靶治療、免疫治療等。王金洲醫師提到，標準的輔助治療是化療，化療僅能增加約5%的復發預防效果，其實還是不太夠，但現在輔助治療有其他新治療選擇，例如；標靶、免疫藥物等，相關研究都已證實術後加上標靶輔助治療或免疫輔助治療控制復發的效果都不錯，可增加約30%的復發預防效果。
若以較嚴重的3A期為例，原先有約70%的復發機會，如果在術後用化學輔助治療仍有約65%的復發可能，但若合併使用標靶或免疫藥物，復發機會就會降到50%以下，差距非常大。
不過，該怎麼選擇合適的用藥呢？王金洲醫師表示，病人應多與主治醫師討論，並且透過基因檢測或生物標記檢測，依各別的狀況擬定治療計畫，例如；如果經過基因檢測發現基因突變有相對應的標靶藥物，就建議使用標靶輔助治療；如果沒有基因突變，那選擇免疫輔助治療的意義比較大。
輔助治療、定期追蹤 降低復發與死亡風險除了輔助治療外，術後定期追蹤檢查也很重要，因為復發後有一部份患者其實沒有任何症狀，而且通常出現咳嗽、呼吸喘、疼痛等症狀時，可能都已是較嚴重的肺癌復發情況。王金洲醫師表示，術後醫師會依不同期別安排每3個月到1年不等的時間，追蹤胸部電腦斷層、癌症CEA指數等。
因此，術後應重視復發風險，並依醫師建議定期追蹤，若發現復發也可與醫師討論後續治療方式。不過，王金洲醫師提到，雖然復發後也可用免疫、標靶等治療，但輔助治療是在手術治療後沒有疾病的狀態下殺死殘餘癌細胞，而復發是處於疾病狀態，其治療效果勢必大打折扣，相對的副作用也較麻煩。
而復發後的心境、治療路程也與術後輔助治療時期大不相同。王金洲醫師表示，現在手上的患者中有2位術後已完成免疫治療，1位已使用標靶治療半年多，目前追蹤下來狀況良好都沒有復發，建議早期肺癌患者應盡快進行手術治療，並在術後根據個別情況選擇適合的輔助治療，以降低復發、死亡風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58920
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