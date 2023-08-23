搶開磁鐵廠！中韓企業轉往越南　降低對中國貿易依賴

隨著中國和美國關係越來越緊張，跨國企業怕受牽連，紛紛轉移據點到東南亞，造成全球供應鏈大洗牌，而越南成了此波供應鏈移轉的最大受惠國，除了紡織業和製造業興起外，近期中國和韓國企業也開始前往越南設置磁鐵廠。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《路透社》，韓國明星集團工業公司（SGI）和中國包頭INST Magnetic公司將與電子和汽車等不同行業的公司一起轉移裝配線到越南，甚至被客戶要求如此操作。磁鐵是電動汽車、風力渦輪機、武器和智能手機等產品製造的核心，雖然中國在磁鐵及其稀土金屬製造領域擁有主導地位，但越南擁有僅次於中國的未開發稀土礦藏，加工業也剛剛起步，因此該國有可能成為更大的競爭對手。
SGI公司為越南電動汽車製造商VinFast和韓國現代汽車（Hyundai Motor）供應磁鐵，由於深怕中國因國際政治問題阻礙供應鏈，該公司將投資8,000萬美元在越南新建工廠，並於2024年投產。
SGI越南工廠的目標是在2025年開始年產5,000噸高端釹（NdFeB）磁鐵，這數量足夠200萬輛電動汽車（EV）使用。越南是除了中國之外唯一一個擁有從稀土開採到下游生產所有階段的磁鐵供應鏈國家，越南政府計劃在十年內大規模擴大稀土生產，並正在提高提煉能力。
韓國在6月與越南簽署了一項協議，以促進其關鍵礦物供應鏈的發展；而美國官員在討論今年提升雙邊關係的過程中，也表示對越南稀土開發潛力的興趣非常大，各國都在這場中美角力戰爭中，重新佈局商業版圖。