賴清德民調40.99%領先柯侯 民進黨：用穩健步伐持續向前
針對2023總統大選，《菱傳媒》公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度來到40.99%，民眾黨總統參選人柯文哲連續2個月下滑，但仍以25.80%居次，國民黨的侯友宜則拿22.79%。對此，民進黨發言人張志豪今（23）日表示，民調會持續參考，而奠基總統蔡英文執政的有感政績下，民進黨會用穩健步伐持續向民眾訴求「民進黨是最好選項」。
記者陳佩君／台北報導
《菱傳媒》委託皮爾森數據進行的「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，賴清德40.99%、柯文哲25.80%、侯友宜22.79%，另尚未決定的有7.07%，還有3.35%都不支持或不會去投票。
對此，張志豪上午受訪時表示，民調會持續參考，賴清德從參選以來，用穩健步伐、持續向前，特別強調政見及有感政績，過去蔡英文主政以來，持續照顧弱勢，包含長照、托育等社福政策，人民都有感。
張志豪強調，在有感政績之下，賴清德將會提出國家希望工程等政見，民進黨會用穩健步伐持續向民眾訴求「民進黨是最好選項」。
另外，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳受訪時也提到，將一步一腳印、相信競選團隊能分工合作，而據民調顯示，過去這段時間，立院通過性平三法，也確定民進黨是支持婦女、照顧弱勢的政黨。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄補充，賴清德對性平問題很明確，且執政黨迅速回應民眾要求，而民進黨基調很清楚，期待總統得票率過半、國會也要過半，並朝著該目標穩健前進。