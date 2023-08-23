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名家論壇》吳崑玉／三隻小豬喝咖啡　鄉音無改肉成堆

▲郭董說要約藍營的三隻小豬來喝咖啡，結成「下架民進黨」大聯盟。（圖／記者翁子竣攝，2023.08.17）
▲郭董說要約藍營的三隻小豬來喝咖啡，結成「下架民進黨」大聯盟。（圖／記者翁子竣攝，2023.08.17）

文／吳崑玉

郭董說要約藍營的三隻小豬來喝咖啡，結成下架民進黨大聯盟。不過其他兩隻年過60的老豬，沒怎麼好氣的回應這隻超過70的豬阿公。看來這咖啡還沒喝，口水先互相噴個滿臉。與其「蓋高尚、假斯文」的喝咖啡，還不如去館長那兒找個八角籠，無規則搏擊，文場武場通通奉陪到底，三人進去，一人出來，搞不好還比較快定於一尊。

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但這咖啡題卻意外成了酒桌上的熱議話題，當然老鄉們不會有什麼正經的演繹。大伙兒發揮想像力，為三隻小豬咖啡會編起了劇。一進郭董豪宅門，便見一張會議桌上堆了一座鈔票山，跟銀行擠兌時的擺設一樣，前面就是喝咖啡的沙發。侯爺慢條斯理坐下來，講著講著就說想輕鬆點，把刑警習慣綁在腳踝的小左輪掏出來放在桌上。柯P遲到，卻推著葉克膜進來，說是怕有人談著談著，血壓太高出意外，所以先把器材準備好。不過這樣問題也就解決一半了，剩下兩個一個當正的，一個當副的，倒下去那個就可以躺到選舉完。這種笑話當然不會有結局，只能先約11月登記前再來喝一次咖啡。如果還搞不定，那只好12月底再來一起過聖誕兼跨年。對，沒錯，就用J.P.摩根的搞法，把三人鎖進一間小房間，館長在房間外頭守著，沒搞定就不給出來，只供應甜點和咖啡，可以從12月25日一直喝到1月1日，看誰撐得過就是誰當老大?

現實是，三隻小豬的提法與邏輯，從一開始就是錯的。現在是民進黨執政，他們有間鋼筋水泥造的豪宅，這三隻應該是狼，要組成狼群，藉著47趴反民進黨的民意風向，吹破玻璃和大門，突入豪宅，怎麼會把自己當成無辜小豬呢?在三隻小豬的故事裡，這三隻豬不論勤或懶，都居於守勢，光靠擋住大野狼吹風，會贏得勝利嗎?訴求「消滅民進黨」，不就是要消滅大野狼嗎?怎麼會採取守勢邏輯呢?人家對岸奉行的是「狼圖騰」，咱們這兒藍軍潛意識裡卻是「豬圖騰」，腦袋裡裝的全是如何保住自己豬命和那一畝三分地?既沒目標也沒戰略，只知道喊「團結」，只會做「1+1+1=3」這種「簡單的數學」，每天打綠卻又提不出更好的解方，說服不了選民相信你會做得更好，就算用磚搭出間可以容納三隻小豬的房子，也不過就是個豬圈。這不是「豬圖騰」、「豬邏輯」是什麼?

就拿郭董來說好了。去「還路於民」大遊行，其實他最有資格，也最有機會提出自己獨特的解方。其他三人都做過縣市首長，甚至行政院長，都會被質疑，你們當首長時做了些什麼?但郭董沒有。郭董大可以說，2008年台灣，2014年國外，都有高中生設計出汽車A柱投影，讓駕駛沒有視覺死角。這種科技成本不高，搭配毫米波雷達警示會更好用，我當選後一定強制大客車與大貨車裝設，並推廣到所有自小客車。行動緩慢的老人或小孩，可以配帶腕錶，過馬路時發訊號，各種車輛上有接收器，尤其是大車，提醒附近有老人或小孩要過馬路。同時也大力宣導，過馬路時不要划手機，減少駕駛人怨恨。除了政府預算，並將募集民間與企業資源，三年內將危險路口全部改為行人專用燈號系統，就是那種四方車輛全部停下，等行人全部通過才准通行的設計。不良的道路設計也將全面改善，設計雷射柵欄標示車輛停止線…。郭董大可提出無數科技解方，涵蓋政府政策、行人與駕駛教育、車用科技提升…，那不是比純粹大罵民進黨，簡單粗暴的將政策議題導向政治動員，更能讓人們耳目一新?

商業思維與政治思維的主要差異便在於，政治永遠把麻煩視為麻煩，而商業卻將麻煩視為商機。政治永遠只會罰你整你，拉一個打一個，仇恨動員，卻沒有思考用更多工具與手段來解決問題。商業、工業、與設計，所有企業能有立足之地的根本原因，就是解決了人們生活中某些小小的麻煩。但咱們這個被傳統中華文化浸泡過久的社會，向來重官士而輕工商，問題是，罰人整人有比較高級嗎?錯，能用新方法解決問題的才是人類進步的主要動力。郭董很可惜，自己是個成功的商人，卻跳進這個泥塘染缸，把自己整成了另一個隔著螢幕都能聞到官騷味兒的政治動物，失去了他可以發揮的特質，也自己把自己的形象降格，人設逐漸崩壞，變成另一隻小豬而已。

郭董的悲哀，也正是其他兩隻小豬的悲哀。他們太急切於考上榜首，當上模範生，自己的成績卻又與現在榜首有相當差距。學科成績拼不過，那就只好在操行成績上作文章，明明可以用技術解決的問題，卻總要導向政治解釋，打他的居心不良，打他的資源豐厚，打他的無能為力。這三隻小而老的豬，沒有善用自己的頭腦與資源，證明自己的治理能力遠超過現有政府，反而互相學著簡單而粗魯的狂罵，結果把自己真的弄到愈來愈像頭豬了。而且謊話講多了，嘴也都開始歪了。自己想當老大的慾望太過強烈，使他們產生了瞄槍時那種「狹視」，總覺得打垮對手們才是第一要務，卻讓自己的人設愈來愈不正常。請問，現在還有幾個人相信，「國民黨隨便做都比民進黨做得好」這種屁話?覺得民進黨做很爛是一回事，討厭民進黨是另一回事，但要肯定國民黨或泛藍候選人，又是完全不相干的另一回事。證明別人爛，不等於證明自己好，這個基本邏輯，在三隻小豬身上似乎完全不存在。

所以，早就說過了，從來沒有「泛藍軍」，只有「泛統軍」。三隻小豬進房喝咖啡，讓人沒啥期待，只想到一堆肉肉而已。一個連自己形像與人設都管理不好的人，說他能把這個國家管理好?別鬧了吧!還有，豬肉跟咖啡的味道不太合，但跟咖哩很合，郭董要不要考慮換一下餐點內容?


●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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