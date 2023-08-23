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文湖線暴雨停駛　議員籲北市府正視「先天不良後天失調」問題

▲北捷文湖線22日因暴雨停駛40分鐘後才恢復營運。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲北捷文湖線22日因暴雨停駛40分鐘後才恢復營運。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者邱新博／台北報導

台北市22日午後對流旺盛，台北捷運文湖線疑似雷擊造成號誌網路異常，全線停駛40分鐘才排除，共22部列車約5800人受影響，還有乘客1度受困車廂內。台北市議員何孟樺表示，北市府應該正視文湖線先天不良、後天失調的問題；市議員陳宥丞說，台北市政府需要思考更有彈性的配套措施。

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北捷表示，文湖線列車因運行異常，停靠及候車時間將增加，中途提前出站或已進站不搭乘，7日內可洽任何車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

根據統計，文湖線自2015年至今年3月，已故障194次，何孟樺認為，北市府應該正視文湖線「先天不良、後天失調」的問題，文湖線號誌系統因雨出問題而停駛改以公車接駁，後來經緊急維修後才復駛。但停駛時段是在即將要下班的尖峰時段，將讓內湖交通雪上加霜，後續退費更造成民眾不便。

何孟樺說，這次文湖線因為號誌系統出問題就需停駛，主要是因為文湖線是台北無人駕駛捷運線，但如果是在別的捷運線，若情形不嚴重就可以以駕駛員來排除問題，避免影響乘客。

台北捷運自2015年以來，遇故障或異常就停駛的紀錄計有超過800次，其中文湖線就佔了近200次，足見文湖線當初的設計對在地需求來說就是「先天不良，後天又失調」。

何孟樺表示，北市府應該對文湖線進行總體檢，查出肇因外更要思考如何減少故障，並祭出遇雨時的內科交通應變措施，以多元措施改善內湖交通，除了增加公共運輸量能，也要培養民眾使用的習慣，一步一步來讓民眾有感。

陳宥丞則說，內湖作為台北市的重要商業與科技中心，公共運輸系統的不穩定，將會為許多市民的日常通勤帶來嚴重影響，甚至會使私人運具的數量增加，讓本來已經擁塞的交通情況更加惡化。因此，需要更有彈性的運輸系統和支援措施，在發生極端氣候事件影響公共運輸系統運行時，可以及時發揮作用，確保民眾的出行不受阻礙。

陳宥丞呼籲北市府，盡快重新檢討內湖交通運輸的策略，審查公共運輸工具的運作程序和標準，以確保使用者的安全和運量的穩定，為我們的城市提供更穩定且友善的公共運輸環境。

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