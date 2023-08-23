【減重專輯】甜食控看過來！想減肥又怕挨針，合併用藥控制你的「情緒饑餓」

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肥胖族群有這些 3種「情緒飢餓」警訊要注意夏日來到減重門診的民眾，常見的有愛美瘦身需求者以及本身肥胖者，求診患者主要為一般肥胖，其次為情緒飢餓族群，其他還有社交型飢餓與心理疾病型飢餓。
1. 一般肥胖
肥胖如何定義？根據世界衛生組織建議，以身體質量指數（BMI）來衡量肥胖程度，計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。衛生福利部國民健康署建議我國成人BMI應維持在18.5至24之間。
過重：24<=BMI<27
輕度肥胖：27 <= BMI < 30
中度肥胖：30 <= BMI < 35
重度肥胖：BMI >= 35
2. 情緒飢餓(心理性/情緒性進食)
指的是因情緒導致的飢餓，無法抑制暴飲暴食的行為而形成的肥胖，因此想要減重，如何排解壓力與「抑制食慾」為此族群的功課。
周莒光醫師舉例，壓力性進食與情緒性進食的特徵是會為了減重而激烈或多日斷食，但當身體不適或感到壓力時又開始暴飲暴食。而且個案進行飲食紀錄時，常常傳達出挫折感與情緒低落的問題，若旁人能提供情感支持，加上藥物治療較有助於控制體重。他提醒民眾應注意下列警訊，及早尋求專業治療：
(1) 身形已肥胖，仍然忍不住想吃東西
(2) 大吃大喝後感到極度罪惡感
(3) 曾做出催吐的極端行為
3. 其他類型飢餓
例如社交型飢餓與心理疾病型飢餓，占比僅約1成。若因精神疾病如憂鬱症、暴食症導致的暴飲暴食，可轉介至身心科共同治療。
▲嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光
肥胖代價越來越高 醫病溝通減重用藥策略依據國健署公布國民營養健康狀況變遷調查，民國106－109年成人肥胖率已攀升至23.9%。1以行政院109年常住人口2,383.4萬人2來算，台灣約有569.6萬人肥胖，亦即每4個人裡面就有一位肥胖者。
周莒光表示，台灣十大死因有8項與肥胖相關，體重越高罹患慢性病的風險就越高，不只會造成體能衰退，從減重手術到放置心血管支架、中風治療，代價也會越來越高。單單靠意志力很難減重，使用藥物協助減重會比較有成就感，建議保持良好生活習慣、飲食與運動，及早治療控制體重。
與肥胖相關的常見慢性病：
1. 三高：高血脂、高血糖、高血壓
2. 心血管疾病
3. 中風
4. 代謝症候群
5. 睡眠呼吸中止症
新型複方口服減重藥物 降低患者對甜食渴望停滯期與復胖一直是減重者的困擾，周莒光提醒，減重若急於求成，無法從根本問題解決口腹之慾者，復胖危機將很快找上門。而過激飲食者，總熱量攝取過少易流失蛋白質與肌肉，體態也無法維持好的狀態，建議採用漸進式減重較為安全。
診間常見的復胖案例：
1. 達到體重下修目標後的疲乏鬆懈
2. 透過減重手術者，術後沒有改變飲食習慣而形成的復胖
該類型患者最明顯的特徵是無法戒除特定飲食習慣，例如愛好甜食、炸物、正餐過量米食、不餓也想吃宵夜等。其中不乏社交因素飲食，例如上班族經常面臨的老闆請吃下午茶、同事揪團外送飲料，不餓也想吃成為肥胖當代問題。
由於肥胖情況多為生理混和心理因素，每位個案肥胖情況與治療方針不同，對於情緒飢餓／心理性進食／壓力性進食，現有最新複方口服減重藥物，能同時減少飢餓感、降低食物渴望，有明顯特徵的患者使用藥物治療會比較有效。
此外，對於不敢打針的族群，也可調整減重策略。周莒光分享，診間約有1/3民眾使用口服藥物抑制食慾，醫師會評估個案體況調整口服劑量。不靠打針或催吐，也能以口服藥物搭配運動來控制體重，遠離慢性病危害。
Reference
1.https://www.hpa.gov.tw/File/Attach/15562/File_18775.pdf
2.https://www.dgbas.gov.tw/News_Content.aspx?n=3602&s=27386
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58979
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