傳郭台銘已備好獨立參選連署書 侯友宜：再找時間登門請益
今日是八二三砲戰65週年，國民黨總統參選人侯友宜與鴻海創辦人郭台銘都在金門參加和平祈福活動，但兩人並未同場，被問及郭台銘已經在準備獨立連署，侯友宜說，兩岸和平是大家共同的目標，國民黨一定會團結，攜手向前；至於在金門沒有與郭台銘見面是否感到可惜，侯友宜說，這兩天行程很滿，時間有限、禮貌上也不宜，會再找時間當面跟郭請益。
記者余祥／台北報導
外傳郭台銘獨立參選連署書已經準備好，也在金門提出和平倡議，侯友宜說，兩岸和平是大家所追求的，台海安定、人民安心，國際才能安心。
至於中廣董事長趙少康向郭台銘喊話，個人恩怨不重要，應以大局為重，侯友宜說，尊重大家的言論，國民黨一定會團結，攜手向前走。
侯友宜與郭台銘22日和23日都在金門行程，但兩人都未見面，侯友宜說，行程很滿，會再找時間當面向郭台銘請益。
侯友宜昨日在金門提六大政見，但經濟部卻說金門電力充足，不需要中國大陸供電，侯友宜說，金門的需求金門人最清楚，以長遠規劃來看，若要建立兩岸和平的經貿園區，一定要供電充足，民生需求、基礎建設要先到位。
最後，侯友宜也感謝前金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍及很多的民代相陪，他很感動，陳玉珍也一直跟他介紹金門，相信提對的政策、兩岸和平，金門發展是大家所期待的。