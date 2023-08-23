檢方提當選無效遭新北法院駁回 蔡淑君引夯劇八尺門的辯護人回應
去年九合一地方大選後，針對透過建設公司及園藝商，免費幫社區鋪設地磚、修剪花木等修繕工程，涉嫌對社區住戶團體賄選的國民黨籍新北市議員蔡淑君，新北市地檢署在提出當選無效之訴後，今（23）日新北地方法院判決駁回新北地檢署所提之訴。對此，蔡淑君以近期夯劇《八尺門的辯護人》中台詞「在司法裡，最珍貴的就是真相，而真相就是正義」，強調迎來了真相，彰顯了正義。
記者吳嘉億／新北報導
蔡淑君表示，從去年12月被起訴後，歷經9個多月的煎熬，這段期間謝謝相信她的朋友、家人們，不斷給予支持與鼓勵，在看到民事判決結果後，如在黑暗裡看到曙光，每天依舊競競業業、做對的事，不辜負每一張投給他的選票。
依判決書內容指出，蔡淑君在去年8月間免費為新北市林口區某國宅鋪設北哨口地坪，並與社區主任委員合照及接受感謝狀，張貼於社區內電梯中，也由當地里長公布在社區公布欄；另外還透過園藝廠商以免費贊助模式，到國宅社區內修剪園藝植栽，對此檢方認為影響社區投票意願，對此提起當選無效之訴。
判決書說到，衡酌社會常情及經驗法則，議員對於社區有所捐助，並由社區表達感謝之意，與社會一般生活經驗無違；至於修繕爭議的哨口地坪費用雖高，但社區住戶外往來行人也會使用該區域，對於社區居民而言，尚難感受此舉對社區有何特別之待遇，故並不足以影響或動搖社區住戶投票意向，所以駁回蔡淑君當選無效告訴。