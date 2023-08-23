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MLB／戰績太爛了！白襪隊一口氣炒了兩大資深執行副總和總經理

▲芝加哥白襪隊裁撤Rick Hahn，他過去曾是球隊資深的總經理。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥白襪隊裁撤Rick Hahn，他過去曾是球隊資深的總經理。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者張維亨/綜合報導

MLB美國職棒大聯盟芝加哥白襪隊今年賽季戰績慘淡，眼看球隊重建計畫失敗的白襪隊高層今(23)日宣布辭退執行副總裁Ken Williams和總經理 Rick Hahn，且要尋找一位新管理者來取代他們。

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白襪隊目前戰績49勝77敗，排在美聯外卡倒數第3，是今年聯盟前幾爛的球隊之一，白襪隊在2016年決定重建，交易掉了許多頂尖球星，包括Chris Sale、adam Eatonc和josé Quintana，而計畫確實有2021年看到效果，不過接下來幾年都球隊狀態都走下坡，今年則是直接降到谷底。

Ken Williams和Rick Hahn是MLB所有球隊管理層中最資深的其中2名， Williams 於2000年晉升為總經理，並於2012年成為執行副總裁，而 Hahn 於同年升上總經理。兩人都在2005年芝加哥白襪隊奪得世界冠軍時獲得了世界冠軍戒指。

白襪隊官方聲明表示:「關於職業體育，結果才是最重要的，陳腔濫調是正確的。」

MLB芝加哥白襪隊兼NBA芝加哥公牛隊老闆 Reinsdorf也說:「今年球隊各個層面都讓我感到失望，因此我得出的結論是，要從管理層開始改革。」

根據《 USA Today 》記者 Bob Nightengale 報導，白襪隊會留下總教練 Pedro Grifo，2024年還可以看到他的身影。

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