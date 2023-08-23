巷仔內／親民黨泡沫化教訓仍在　柯文哲堅持參選嚴拒「郭柯會」

我是廣告 請繼續往下閱讀
若說柯文哲以政治素人參政，郭台銘則是更「素到不行」。民眾黨人士起初預判，郭台銘動作頻頻的行為只是不滿國民黨提名侯友宜競選總統，在7月23日國民黨全代會之後就會收手，沒想到郭台銘並不死心，動作不斷持續分化國民黨，並企圖塑造「郭柯配」。
柯文哲多次表示，若郭台銘參選，民進黨總統參選人賴清德可以開香檳慶祝。柯文哲身邊幕僚坦言，若郭投入參選，賴清德以外的候選人都輸定了，且民進黨一定會幫郭台銘連署。雖然郭台銘有民眾黨最缺乏的資金，但不管是面對「郭柯配」、「侯柯配」，柯文哲都一再重申他已經通過民眾黨的提名程序，絕對會參選總統選到底。
柯文哲之所以不願擔任副手，就是避免重蹈親民黨主席宋楚瑜的覆轍。2003年4月，國民黨與親民黨組成政黨聯盟，整合2000年之後分裂的藍軍，並明確宣示若2004年總統大選勝選後，將合組聯合執政團隊。2004年選戰「連宋配」中，親民黨主席宋楚瑜自願擔任國民黨連戰的副手，不料投票前一天爆發2顆子彈事件，民進黨陳呂配再度連任。此後親民黨聲勢一落千丈，宋楚瑜2020選戰再度失利，失去政治舞台，親民黨在立院也沒有委員當選，從此泡沫化。
知情人士表示，柯文哲選2024不是只有個人角逐總統大位，還要母雞帶小雞衝刺不分區立委席次，以民眾黨目前的政黨支持度，保住5席，更可能上看8席不分區立委，若擔任副手萬一沒選上，立委席次也會受到影響，弄不好會跟親民黨一樣泡沫化。所以才要避免去金門避免「郭柯會」，避免引發過多聯想。