傳接月薪11萬副執行長　林飛帆：未接到民主基金會詢問

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林飛帆稍早在臉書回應，他曾經有機會擔任執政黨的副秘書長，近身的和總統蔡英文及一個專業的執政團隊一起工作，學到很多，也更清楚這個國家面對的各種挑戰。
林飛帆提到，他很感謝，能有機會近距離參與國家治理的過程，並要謝謝所有支持我的人，他也知道，只要他在公共場域一天，無論是到台前參選，還是在幕後做幕僚，都會面對各種指教、臆測、期待或鼓勵。
林飛帆強調，關於媒體所述的人事案，民主基金會昨日已有對外說明，「實際上，到目前為止，我也未接到民主基金會的詢問」，接下來幾週，他會把握機會和一同參與IVLP的各國代表分享台灣的故事，也期待之後能把在美國觀察分享給大家。
人在美國華府的林飛帆提及，這趟來美國，主要是受到美方邀請，參加美國國務院主辦的「國際領袖人才訪問計畫International Visitor Leadership Program; IVLP」；而他參與的主題是「美國外交政策決策」，未來幾週，他會與來自世界各地20多位外交政策相關領域的專家，一起拜會美國政府部門、國會、智庫，以及民間組織等各單位，這個計畫，很多國內外各領域的領袖都參與過，他也很期待。
林飛帆提到，2017年，他還是學生時，就曾經受美方邀請參與這個計畫，但那一年預計參加的時間和他在英國倫敦政經學院（LSE）的入學時間有所衝突，所以只能忍痛放棄，這次，很榮幸能再獲美方邀請，希望能把握機會讓一同參與這個計劃的各國代表更認識台灣，也希望能藉這個機會更理解美方在外交政策上的思考。