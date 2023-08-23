首屆TTXC台灣文化科技大會高雄登場 打狗祭公布堅強卡司
首屆TTXC台灣文化科技大會10月7日起在高雄舉辦，將匯入影視音、產業及派對等領域，展現以文化科技為主軸的國家級會展新品牌。作為會展打頭陣的2023打狗祭 Takao Rock，今（23）日公布第五波「國際節拍」卡司。
記者陳美嘉／高雄報導
「國際節拍」卡司有來自日本的「神不擲骰子（神はサイコロを振らない）」、柬埔寨的VannDa，及多次赴海外演出的恐龍的皮、閃閃閃閃、A_Root 同根生、P!SCO、溫蒂漫步、DSPS、妮可醬等多組台灣風格類型樂團參演。
高流表示，除了今公佈的「國際節拍」卡司，上周三16日公布第四波「台饒嘻哈」陣容，金曲最佳男歌手Leo王、金曲最佳原住民歌手及評審團獎葛西瓦 Kasiwa，將與SmashRegz、潮州土狗+五木、榕幫、BRADD及鶴 The Crane，加上前天公布聲子蟲和惘聞WANGWEN兩組驚喜樂團將打頭陣，於今年首創的前夜祭登場。
高流執行長丁度嵐指出，今年打狗祭適逢高流成立兩周年，首度增加前夜祭，不僅56組藝人演出創歷屆新高，各具風格特色的卡司，演出內容將讓歌迷驚喜連連。
TTXC台灣文化科技大會套票及2023打狗祭優惠預售門票已於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。