甲子園／慶應高校超級新星！「王子」丸田湊斗帥氣會打球又會彈琴
第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今（23）日由仙台育英高校出戰慶應義塾高等學校，由於上次慶應義塾高等學校打進甲子園決賽已經是103年之久，奪冠也是107年之久，加上陣中有前日職巨人隊球星清原和博之子清原勝兒、以及超帥的「王子」丸田湊斗，人氣超高，丸田湊斗也將代表日本參加U18世界盃。
記者吳政紘/綜合報導
慶應義塾高等學校上次奪冠是1916年，當時正好是第一次世界大戰開戰，德國、英國導入夏季時間，日本國內當好是名作家夏目漱石過世，大聯盟部分，「元祖二刀流」好手，貝比魯斯單季23勝12敗，1救援，防禦率1.75。
丸田湊斗可說是球隊中的超級巨星，平時不但擔任開路先鋒位置，外表帥氣，又是俊俏的臉龐，加上打擊實力驚人，冠軍戰首打席就開轟，丸田湊斗私底下很會彈電子琴，還是日本創作樂團「Official鬍子男dism」的超級粉絲，最愛彈的歌曲也跟台灣有關，《Pretender》這部MV也是在台灣拍攝完成。
2023年第三十一屆U-18世界盃棒球賽即將在8月31日到9月10日在台灣台北、台中開打，日本隊公布20人名單，丸田湊斗也在內，讓人期待他的表現。