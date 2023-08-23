挺了？陳玉珍讚侯友宜很實在：在野整合讓國民黨贏得勝利

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陳玉珍指出，今天8月23日是特別的日子，65年前的八二三，金門承受數十萬發砲彈，金門挺過來才有中華民國、台澎金馬的和平與繁榮。侯友宜在新北市長任內照顧許多金門鄉親，民意滿意度相當高，代表侯友宜做事非常認真，她這兩天相處，認為侯友宜是非常大度、寬宏大量的人，而且做事又實在。
陳玉珍表示，大家稱她為立法院女戰神，但她非常難過，因為國民黨在立院的立委比別人少，不過她還是勇於往前衝，這8年民進黨執政倒行逆施，民眾苦不堪言，各縣市都要支持國民黨候選人，才不會讓立法院表決都輸人。
「讓國民黨贏得最後勝利！」陳玉珍也說，在野陣營一定要整合，侯友宜非常雍容大度且有政績，大家要堅定信心，明天這場選舉是戰爭與和平的選擇，不能讓下一代陷入戰火，明年一定要團結一致，贏得最後勝利。
侯友宜表示，他代表國民黨出來選舉，目標就是要兩岸和平、永無戰爭，尤其這次來到金門更能體會，這些傷痛不能忘，教訓如血跡般永留歷史，不能讓下一代陷入戰爭苦痛中；身為國家領導者的總統，要告訴人民，要把國家帶到哪裡去，他會建構起兩岸和平溝通的管道，讓兩岸和平從金門開始。
侯友宜說，金門要看長遠經濟發展，小三通當中，金門扮演很重要角色，兩岸一定要在對等尊嚴底下，採取對話交流，這就是總統的責任，但現在的現況卻不是和平穩定的現狀，他會回到過去兩岸和平穩定的狀況，因為戰爭無情、和平無價。
此外，侯友宜今也在陳玉珍、林金結、洪佳君，以及金門前縣長楊鎮浯等人陪同下到金門酒廠參訪，金酒公司董事長謝世傑也介紹金酒的生產過程。會後陳玉珍分享「金酒訣」5步驟，讓侯友宜品嚐金門高粱酒的味道，侯友宜啜飲一口後大讚「香、醇、濃烈」。
侯友宜說，金門高粱酒是名聞全世界的白酒，金門高粱是被金門人喜歡以後，慢慢地走到兩岸，慢慢走到全世界，大家都很喜歡金門的好酒。 金門酒廠也帶來當地經濟發展，扮演金門永續發展重要的指標。
侯友宜指出，未來他在推動兩岸經貿示範區，金門酒廠要擴大，也要國際化，靠通路行銷、租稅優惠，讓金門得高粱酒在全世界，都可以買得到也看得到，也可以喝得到。