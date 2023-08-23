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權平曾諷習近平是包子　駕水上摩托車偷渡至韓國

▲中國人權運動人士權平曾穿上印有「習包子、大撒幣、習特勒」的T恤上街抗議而被捕入獄，8月16日獨駕水上摩托車，趁夜渡海300公里逃至韓國。（圖／翻攝自推特）
▲中國人權運動人士權平曾穿上印有「習包子、大撒幣、習特勒」的T恤上街抗議而被捕入獄，8月16日獨駕水上摩托車，趁夜渡海300公里逃至韓國。（圖／翻攝自推特）

中央社

（中央社台北23日電）韓聯社20日報導，有個中國人自駕水上摩托車由山東跨黃海約莫300公里偷渡至韓國，經美國喬治亞大學博士生古懿證實，見報的這個人就是他朋友權平，曾諷中共領導人習近平是包子而被判刑。

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韓聯社報導說，南韓仁川海洋警察署逮捕試圖騎水上摩托車潛入韓國的中國人A某。

報導指出，A某16日下午騎1800cc的水上摩托車從仁川近海偷渡上岸，他攜帶救生衣、望遠鏡、指南針、頭盔等。

報導說，A某的水上摩托車加滿油，另以繩索綁妥5個25升的汽油桶，途中不時加添燃料，共行駛約300公里抵達仁川近海，而且是獨自完成這趟偷渡之旅。

2018年曾號召反對習近平的美國喬治亞大學博士生古懿於X平台發圖文說，留美生權平7年前因公開挑戰習近平而入獄一年半，並說權平案是習近平政權法西斯化的典型案例。

他表示，如今權平渡海投奔自由，盼韓國方面加緊完成調查並庇護他，以展現當代民主國家的擔當。

古懿另接受美國自由亞洲電台（RFA）訪問指出，權平是他的朋友，他因穿著嘲諷習近平是習包子的T恤表達抗議，被中國當局秘密抓捕遭判刑1年半又列入出境「黑名單」。

美國人權組織「對話中國」（Dialogue China）韓國分部的李大宣22日於臉書發文說，將協助權平完成接下來的調查和難民申請程序。

RFA報導說，現年35歲的權平為吉林延邊朝鮮族人，2012年畢業於美國愛荷華州立大學後返回中國，他批評中國當局的審查制度，並支持中國人權活動，當局執行709大抓捕期間，他公開聲援中國人權律師。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120823


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