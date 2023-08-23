甲子園／就是要幹掉仙台育英！慶應高校睽違103年決賽前晚吃牛舌
第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今（23）日由仙台育英高校出戰慶應義塾高等學校，比賽前一晚，慶應義塾高等學校全隊吃牛舌當晚餐，主要是因為仙台的名產就是「牛舌」，要藉此「嗑」掉對手，而觀戰焦點就是慶應義塾高等學校的超級巨星丸田湊斗與清原勝兒。
記者吳政紘/綜合報導
丸田湊斗在這次甲子園獲得高度注目，而他因為帥氣又「美白」，被稱為「色白」王子，丸田湊斗也用妮維亞花王的防曬乳，避免自己曬黑，但也有球迷認為，好像跟棒球的形象有點出入。
慶應義塾高等學校上次奪冠是1916年，這次睽違103年再闖甲子園決賽，若是能夠贏球，也是相當不易，因此全隊都想要奪冠。
仙台的名產是毛豆麻糬、牛舌等，負責相關飲食的佐藤泰表示，希望他們打球之餘也可以享受樂趣，感受到被應援的感覺。
慶應這次在甲子園對戰學校前一晚都特別吃對手特產，例如：第一場對戰北陸，就吃福井縣的名產「小鯛笹漬け」（醃漬鮭魚壽司）以及「甘鯛の若狭焼き」（鯛魚若狹燒）、之後對戰廣陵高校，就吃廣島名產「廣島燒」、對戰沖繩尚學吃「沖繩雜炒」、「沖繩小菜海帶水雲海蘊」，四強賽對決土浦日大就吃蓮藕 (レンコン)，把這些強隊都先吃一遍。