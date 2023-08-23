綠營批侯團隊喬事當競總 新北府回擊：為選舉亂潑髒水、混淆視聽
針對民進黨今（23）日召開記者會，批評國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜在2018年競選新北市長時，為了文化大學「大群館」宿舍爭議，找時任市府副秘書長的邱敬斌及城鄉局副局長汪禮國兩人「密會」北市府官員喬事，今年又在市府喬立委選區，把市府當成競選總部。對此，新北市政府副發言人張劭斌回擊，諷刺民進黨為了粉飾太平，竟把子虛烏有的搓湯圓謠言當爆料大秘寶，刻意穿鑿附會帶風向，為選舉亂潑髒水、混淆視聽，手段低劣，令人遺憾。。
記者吳嘉億／新北報導
張劭斌表示，關於文化大學大群館宿舍一事，侯友宜已多次說明，財產均有向監察院申報、公開透明且合法，繳稅單據也都完整留存，絕對禁得起各界檢驗；至於市府團隊的邱敬斌及汪禮國，當時兩人都已於議會公開負責任表示坦蕩磊落，絕無關說情事，要求民進黨不要每次選舉一到就拿出來冷飯熱炒，要知道誣陷他人，並不能轉移民進黨備受質疑的綠能問題。
張劭斌進一步說到，爆料指稱的正確時間點是2014年，當時侯友宜擔任新北市副市長，並未擔任任何黨務或選務工作，民進黨卻不斷污衊市長的清白，打擊新北市政府名譽，呼籲民進黨作為執政黨應拿出該有的黨格，無須一再混淆視聽。
張劭斌呼籲，請民進黨本於事實說話，刻意用抹黑、造謠、潑髒水的方式來打擊異己，強調嚴重誤導社會大眾的政黨，終有一天會被人民所唾棄。