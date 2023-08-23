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蔡英文任內第3度赴金門緬懷將士　「沒823勝利就沒今日台灣」

▲總統蔡英文已連續2年未出席金門出席823紀念活動，日以三軍統帥身分再度前往。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文已連續2年未出席金門出席823紀念活動，日以三軍統帥身分再度前往。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

受疫情影響，總統蔡英文已連續2年未出席金門出席823紀念活動，今（23）日以三軍統帥身分再度前往，代表政府與人民向英勇殉國的將士們表達緬懷與敬意。其中，國民黨總統參選人侯友宜以新北市長身份出席，並與蔡英文互動，蔡向侯寒暄，慰問「辛苦了！」引起各界關注。

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2024大選即將到來，適逢「八二三砲戰」65周年，國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘今天都到金門太武山公墓忠烈祠追思陣亡將士，引發外界關切。

回顧蔡英文執政時赴823紀念儀式次數，蔡英文在2016年上任後並未出席，2018年，時任民進黨副秘書長的徐佳青甚至曾說「金門炮戰」是國共兩黨的事，不過，徐則強調她的談話被斷章取義，刻意扭曲。

2019年，蔡英文首度出席823活動，蔡英文2020年當選連任後，適逢823戰役62週年，蔡英文還邀請時任美國在台協會（AIT）處長酈英傑一同前往；之後，受疫情影響，蔡英文2年未再赴金門參與紀念活動，2021年選擇去打高端疫苗，視導「軍備局生產製造中心」及「空軍防空暨飛彈指揮部」，2022年則是前往新北市勗勉空軍第六雷達中隊、海軍海鋒三中隊及台北通信大隊視察。

此次金門行是蔡英文任內第三度參與紀念活動，上午先參與公祭典禮，向將士們上香、獻花、獻禮，隨後前往太武山公墓墓塚區參加追思儀式，對殉國將士們為國家無私奉獻的精神，表達由衷追悼與感念。

此外，蔡英文也前往視察「金門大橋」，在致詞時提到，金門大橋歷經12年工程期，在去年10月順利完工通車，不僅是國內工程界的驕傲，也是所有金門鄉親多年來的心願，如今，大、小金門聯結成一個完整的生活圈，不僅提升金門鄉親的生活品質，也進而帶動周邊商圈的繁榮，讓觀光更熱絡，為金門帶來轉型與新生。

最後，蔡英文午間前往金門鑑潭山莊與「八二三戰役」參戰官兵及遺族午宴，並稱如果沒有當年八二三的勝利，就沒有今日的台灣，再次向所有參戰官兵及遺族眷屬，致上最深的敬意。

蔡英文表示，在這裡紀念八二三勝利同時，務必要提醒自己記得，今天的穩定、繁榮，都是來自於在座的護國英雄，以及每一位為了守護家園而犧牲的英烈們，正因為各位不分族群，團結一心，我們才能走到今天。

蔡英文也強調，台灣致力維護台海和平穩定的立場，非常堅定，然而，要維護和平，必須要先強大自己，因此台灣必須要持續落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。

▲蔡英文午間前往金門鑑潭山莊與「八二三戰役」參戰官兵及遺族午宴。（圖／總統府提供）
▲蔡英文午間前往金門鑑潭山莊與「八二三戰役」參戰官兵及遺族午宴。（圖／總統府提供）

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