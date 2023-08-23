蔡英文任內第3度赴金門緬懷將士　「沒823勝利就沒今日台灣」

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回顧蔡英文執政時赴823紀念儀式次數，蔡英文在2016年上任後並未出席，2018年，時任民進黨副秘書長的徐佳青甚至曾說「金門炮戰」是國共兩黨的事，不過，徐則強調她的談話被斷章取義，刻意扭曲。
2019年，蔡英文首度出席823活動，蔡英文2020年當選連任後，適逢823戰役62週年，蔡英文還邀請時任美國在台協會（AIT）處長酈英傑一同前往；之後，受疫情影響，蔡英文2年未再赴金門參與紀念活動，2021年選擇去打高端疫苗，視導「軍備局生產製造中心」及「空軍防空暨飛彈指揮部」，2022年則是前往新北市勗勉空軍第六雷達中隊、海軍海鋒三中隊及台北通信大隊視察。
此次金門行是蔡英文任內第三度參與紀念活動，上午先參與公祭典禮，向將士們上香、獻花、獻禮，隨後前往太武山公墓墓塚區參加追思儀式，對殉國將士們為國家無私奉獻的精神，表達由衷追悼與感念。
此外，蔡英文也前往視察「金門大橋」，在致詞時提到，金門大橋歷經12年工程期，在去年10月順利完工通車，不僅是國內工程界的驕傲，也是所有金門鄉親多年來的心願，如今，大、小金門聯結成一個完整的生活圈，不僅提升金門鄉親的生活品質，也進而帶動周邊商圈的繁榮，讓觀光更熱絡，為金門帶來轉型與新生。
最後，蔡英文午間前往金門鑑潭山莊與「八二三戰役」參戰官兵及遺族午宴，並稱如果沒有當年八二三的勝利，就沒有今日的台灣，再次向所有參戰官兵及遺族眷屬，致上最深的敬意。
蔡英文表示，在這裡紀念八二三勝利同時，務必要提醒自己記得，今天的穩定、繁榮，都是來自於在座的護國英雄，以及每一位為了守護家園而犧牲的英烈們，正因為各位不分族群，團結一心，我們才能走到今天。
蔡英文也強調，台灣致力維護台海和平穩定的立場，非常堅定，然而，要維護和平，必須要先強大自己，因此台灣必須要持續落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。