救高教人才斷層！中研院提高博士生獎助金　9月起每月可領4至5萬

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廖俊智昨（22）日在一封「院長致同仁信：本院博士生獎助金提升方案」信中，也表示要提高博士生獎助金。
廖俊智表示，隨著疫情趨緩，2023年國際交流逐漸重啟並開展新局。國際間科研人才的競爭也日益激烈。綜觀歐美與鄰近亞洲各國的科研機構，提供高額且穩定的博士生獎助金已是主流政策。中研院院作為國家級的研究機構，實有責任領銜突破現狀，提升學生就讀博士班的意願，以避免高教人才斷層危機。
廖俊智指出，中研院前於今年3月在立法院建議調高高教研究人員待遇，並增加博士生獎助金。前者已獲行政院正面回應，並於今年6月1日宣布，大學教授學術研究加給及本院研究人員專業加給提高15%；至於後者，教育部、國科會已積極規劃提高博士生獎助金，並研擬相關方案。中研院則決定自今年9月起，提高博士生的獎助金。
據統計，台灣博士班研究生所獲的獎助金差異甚大，平均每月低於3萬元（少數特例可獲得較高金額），中研院博士生支領的獎助金亦依學程及各別團隊而有不同，但每月平均約3萬4,000元。
為提高中研院平均獎助學金，規劃除現有獎助外，博一、博二學生每月額外補助新台幣6,000元；通過資格考的博三到博五學生，每月則額外補助1萬6,000元為原則，預期將使博士生平均獎助金提升至4萬元（博一、二）及5萬元（博三至五），該措施將適用於在中研院支薪的博士班學生（詳見國際事務處網頁）。
廖俊智說，該方案將由院方籌措經費長期支應，在執行面亦將與學生所屬大學及系所一起合力以創造雙贏的局面。此外，由於人文及社會科學組博士班就讀樣態，與數理科學組、生命科學組不盡相同，院方正與該學組所長、主任討論，將進一步提出適合之方案，連同教育部及國科會的相關計畫，盼帶動國內整體博士班就讀意願，吸引更多優秀有志青年投入高等研究，產出更傑出的成果，吸引更多博士生，形成正向循環。