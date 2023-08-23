快訊／閃電雷聲不斷！北北基等「9縣市」注意　大雷雨狂襲到傍晚

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📍南投縣，16時32分發布，持續時間至17時30分
⚠️警戒範圍
南投縣：埔里鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉
📍新竹縣、新北市、桃園市，16時30分發布，持續時間至17時30分
⚠️警戒範圍
新北市：三峽區、烏來區
桃園市：復興區
新竹縣：尖石鄉、五峰鄉
📍臺北市、新北市、基隆市，16時02分發布，持續時間至17時30分
⚠️警戒範圍
臺北市：松山區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區、信義區
新北市：新店區、石碇區、深坑區、烏來區、金山區、萬里區、汐止區
基隆市：七堵區
📍臺南市、嘉義縣，15時57分發布，持續時間至17時0分
⚠️警戒範圍
臺南市：白河區
嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、大埔鄉
📍新北市、台北市、新竹縣、桃園市，15時24分發布，持續時間至17時30分
⚠️警戒範圍
臺北市：大安區、中正區、萬華區、文山區
新北市：板橋區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區
桃園市：大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、復興區
新竹縣：關西鎮
📍嘉義縣、南投縣、雲林縣，15時08分發布，持續時間至16時15分
⚠️警戒範圍
南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉
雲林縣：斗六市、古坑鄉
嘉義縣：竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉