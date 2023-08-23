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快訊／閃電雷聲不斷！北北基等「9縣市」注意　大雷雨狂襲到傍晚

▲今（23）日中午過後對流發展旺盛，新北、台北、桃園等7縣市特別要留意大雷雨的情況，外出務必攜帶雨具。（圖／NOWnews資料照）
▲今（23）日中午過後對流發展旺盛，新北、台北、桃園等7縣市特別要留意大雷雨的情況，外出務必攜帶雨具。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩/綜合報導

（更新時間16:02）今（23）日中午過後對流發展旺盛，中央氣象局也發布「大雨特報」後，目前更針對基隆、台北、新北、桃園、新竹、嘉義、南投、雲林、台南發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風，溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹水現象，請特別注意。

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🟡大雷雨警報不斷更新

📍南投縣，16時32分發布，持續時間至17時30分
⚠️警戒範圍
南投縣：埔里鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉

📍新竹縣、新北市、桃園市，16時30分發布，持續時間至17時30分
⚠️警戒範圍
新北市：三峽區、烏來區
桃園市：復興區
新竹縣：尖石鄉、五峰鄉

📍臺北市、新北市、基隆市，16時02分發布，持續時間至17時30分
⚠️警戒範圍
臺北市：松山區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區、信義區
新北市：新店區、石碇區、深坑區、烏來區、金山區、萬里區、汐止區
基隆市：七堵區

📍臺南市、嘉義縣，15時57分發布，持續時間至17時0分
⚠️警戒範圍
臺南市：白河區
嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、大埔鄉

📍新北市、台北市、新竹縣、桃園市，15時24分發布，持續時間至17時30分
⚠️警戒範圍
臺北市：大安區、中正區、萬華區、文山區
新北市：板橋區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區
桃園市：大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、復興區
新竹縣：關西鎮

📍嘉義縣、南投縣、雲林縣，15時08分發布，持續時間至16時15分
⚠️警戒範圍
南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉
雲林縣：斗六市、古坑鄉
嘉義縣：竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉

快訊／大台北天色驟變！16縣市「大雨特報」　午後雷雨又來亂

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