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邵大倫為金鐘「快速瘦6公斤」祕訣全說了！讚吳奕蓉戰袍露背超美

▲邵大倫（右）分享每年為了金鐘獎都會快速減掉6公斤的祕訣，還大讚搭檔吳奕蓉的露背戰袍很美。（圖／三立提供）
▲邵大倫（右）分享每年為了金鐘獎都會快速減掉6公斤的祕訣，還大讚搭檔吳奕蓉的露背戰袍很美。（圖／三立提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮即將在10月15日（周六）國父紀念館盛大登場，2位典禮主持人邵大倫、吳奕蓉也在今（23）日下午隆重出席記者會，自稱是「調整專家」的邵大倫表示，他每年都可以在短時間內快速減掉5到6公斤，為了今年金鐘也不例外，更在現場大方分享瘦身祕訣。此外，邵大倫還爆料搭檔吳奕蓉的戰袍超級辣，露背的姿態很美。

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2位主持人邵大倫和吳奕蓉都是廣播電台主持人，一個擅長台語、一個擅長客語，不僅都是金鐘獎得主，還是電視節目主持人、歌手、演員，資歷相當豐富。其中，邵大倫就出過6張專輯，並曾3次獲提名金曲獎最佳台語男歌手；吳奕蓉則是演出多部電視劇，並以《大桔大利 闔家平安》榮獲第55屆電視金鐘獎迷你劇集電視電影女主角獎，參與的電影《粽邪3：鬼門開》也即將上映。

▲雖然才碰面三次，但邵大倫（右）與吳奕蓉的默契十足，就像好朋友一樣。（圖／三立提供）
▲雖然才碰面三次，但邵大倫（右）與吳奕蓉的默契十足，就像好朋友一樣。（圖／三立提供）
在今天的記者會上，雖然才見過3次面，但邵大倫與吳奕蓉早已默契十足，有種好朋友的感覺，再加上彼此都有廣播的經驗，因此搭檔起來非常安心。而大家每年都會針對邵大倫體態發問，他則笑說，自己快速瘦5、6公斤不是問題，原來他每一年都會透過節食、脫水、運動來達到快速瘦身的效果，可是典禮一結束，他就又會回到原本的體態。

談到今年的主持戰袍會不會很火辣？吳奕蓉則笑說，「我覺得我好像不適合火辣，不適合走那個路線。」不過，邵大倫立刻在旁邊搭腔，2人先前拍宣傳照的時候，就覺得吳奕蓉的露背造型很美。吳奕蓉則笑回，「那我露後面，你露前面，前面就靠你了，我沒有辦法，我練不出來。」邵大倫聽到後求饒，「不要這樣！我絕對不會冒任何個讓大家轉台的風險！」

「112年度廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月14日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播，海外觀眾則可透過三立國際台同步收視外，亦可透過金鐘官方YouTube、三立電視YouTube、金鐘58官網、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、中華電信HAMI VIDEO、LINE TODAY、LINE TV、Unifi TV，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

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