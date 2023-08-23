邵大倫為金鐘「快速瘦6公斤」祕訣全說了！讚吳奕蓉戰袍露背超美

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在今天的記者會上，雖然才見過3次面，但邵大倫與吳奕蓉早已默契十足，有種好朋友的感覺，再加上彼此都有廣播的經驗，因此搭檔起來非常安心。而大家每年都會針對邵大倫體態發問，他則笑說，自己快速瘦5、6公斤不是問題，原來他每一年都會透過節食、脫水、運動來達到快速瘦身的效果，可是典禮一結束，他就又會回到原本的體態。
談到今年的主持戰袍會不會很火辣？吳奕蓉則笑說，「我覺得我好像不適合火辣，不適合走那個路線。」不過，邵大倫立刻在旁邊搭腔，2人先前拍宣傳照的時候，就覺得吳奕蓉的露背造型很美。吳奕蓉則笑回，「那我露後面，你露前面，前面就靠你了，我沒有辦法，我練不出來。」邵大倫聽到後求饒，「不要這樣！我絕對不會冒任何個讓大家轉台的風險！」
「112年度廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月14日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播，海外觀眾則可透過三立國際台同步收視外，亦可透過金鐘官方YouTube、三立電視YouTube、金鐘58官網、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、中華電信HAMI VIDEO、LINE TODAY、LINE TV、Unifi TV，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。