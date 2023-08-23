蔡詩芸媽媽蔡麗娜不簡單！曾摘「世界夫人」頭銜、靠買賣老宅致富
歌手蔡詩芸2015年嫁給「台灣第一帥」王陽明（Sunny），兩人被譽為「地表最閃夫妻」，沒想到，去年底才發文慶祝結婚7週年，近來卻傳出婚姻觸礁，不僅已經分居多時，離離婚也只差一步，導火線疑似是王陽明無法接受岳母蔡麗娜對家人「富著養」的教養方式，據悉，蔡麗娜有「世界夫人」頭銜，家財萬貫，靠著房地產交易而致富，躋升上流社會。
記者楊穎軒／綜合報導
蔡詩芸媽媽蔡麗娜有著中國大陸、俄羅斯混血臉孔，某些角度神似奧斯卡影后楊紫瓊，年近70歲保養得當，今年3月底榮獲彰顯全球已婚女性魅力、於經濟、科技、文化等領域富有影響力的「世界夫人」（WORLD MADAM）中華台北選拔總冠軍，年輕時當過模特兒、歌手，據《鏡週刊》報導，蔡麗娜過去靠著在上海買賣老宅而致富，於當地社交圈極有影響力。
王陽明曾在IG分享岳母領取「世界夫人」獎的合照，當時他和蔡詩芸盛裝出席，站在蔡麗娜身旁，王陽明寫下「恭喜媽媽榮獲中華台北世界夫人冠軍殊榮！下一站去紐約拿下國際世界夫人皇冠！」蔡詩芸留言「Super Mama and Super Nana !」網友紛紛誇讚蔡麗娜的美貌和氣質，「詩芸跟媽媽一樣美」、「媽媽好優雅」、「好有氣勢」！