台灣歌唱節目也爆黑幕！星光、超偶選手全說了 復活賽是爲她而設
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》自2012年開播，近期因天后李玟（Coco）控訴節目組黑箱作業及不公對待的音檔流出，導致網友紛紛揚言抵制，爭議如今仍在延燒。事實上，過去台灣火紅的歌唱節目《超級星光大道》、《超級偶像》也爆出黑幕，曾經參賽的選手就在節目上透露，製作單位會刻意製造選手對立及清空攝影棚重錄，只為了節目效果或救回選手。
記者賴禹妡/綜合報導
節目《小明星大跟班》去年邀請曾參加過《超級星光大道》及《超級偶像》的多位選手大聊歌唱選秀節目幕後祕辛。對於名次是否存在內定問題，星光幫第4屆的第3名林鴻鳴表示，當時已經進入10強環節，但節目為了維持多樣性，刻意留下某種歌路的選手，遲遲不淘汰他，「稍微會讓他容錯率比較高一點點」。同為星光幫的梁一貞則透露，因為她在參賽前就已經發過唱片，因此觀眾和同期選手都認為她早已被製作單位內定，讓她受到非常大的輿論壓力，「不過後來大家就放心了，因為我被淘汰」 。
第2屆超偶冠軍已故男星艾成則爆料，當年張芸京忘詞2次，卻一直透過敗部復活賽回歸，讓他笑喊：「復活賽是因為張芸京而設立的，後來幾屆都沒有。」讓張芸京在一旁尷尬解釋：「我也是好好參加復活賽，好好唱完才復活的好嗎？」符瓊音也曝光超偶內幕，她回憶當時已經剩下前10強，製作單位為了效果，常要求選手換歌，結果某位選手在唱評審指定的歌曲時，整段大忘詞，之後節目為了救回該位選手，直接要他換一首最拿手的歌曲，「我們所有人都知道他當場換歌，然後（清空攝影棚）重比重錄」，連現場觀眾都看在眼裡，最後因為不少人覺得不公平，該位選手便內疚地自主提出退賽，讓吳宗憲聽完直呼：「那不是黑幕而已，是黑箱。」
另外，超偶第一屆第4名江明娟指出，製作單位會故意製造對立的緊張氛圍，「像我跟張芸京，10場有8場都被分配在一起，我們被刻意營造是敵人的感覺」，導致兩人歌迷時常互相對罵，她還曾私下被張芸京的好友警告：「如果妳繼續欺負張芸京，就試看看。」