新北淡海輕軌通勤旅客多運量增 下周一起加密尖峰時段班距
因應通勤旅客增多，新北捷運公司今（23）日宣布，淡海輕軌將於下周28日起加密上午通勤時段班距，週一至週五上午6時30分至8時30分，最密班距將由原先6至7分鐘，縮短至4至6分鐘；假日上午9時至晚間11時的一般時段，班距為8至11分鐘，另為方便旅客轉乘，除早上尖峰以外全日安排與北捷淡水信義線紅樹林站相互轉乘，透過縮短班距服務更多旅客。
記者吳嘉億／新北報導
新北捷運公司表示，淡海輕軌自107年綠山線營運至今已將屆5週年，自疫情解封後運量維持穩定成長，通勤及通學旅客逐漸回流，已成為淡海新市鎮居民出行及通勤倚賴的交通工具，平日上、下午通勤時段經常性有大量人潮，導致常有列車車廂滿載的擁擠情形。
新北捷運公司補充說明，配合淡水漁人碼頭舉辦的「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動，將於8月27日及9月3日兩日施放長達15分鐘的煙火秀，淡海輕軌將加開列車疏運，16時至18時班距縮短為6至9分鐘，18時至21時班距縮短為6分鐘，並視人潮滾動式調整加開班次疏運旅；建議觀賞的民眾可搭乘淡海輕軌，不用煩惱塞車問題，全線各站也提供多元行動支付，鼓勵旅客多加使用。