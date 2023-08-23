棒球／日本夏季甲子園已破百年歷史　回憶甲子園和台灣的緣分

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夏季甲子園的全名為「全國高等學校棒球錦標賽」，於1915年開始，每年經由地區預賽來選出代表該區前進甲子園的學校，除了每5屆都會擴大舉辦的紀念大會以外，目前隊伍數為49組，夏季甲子園至今已超過百年歷史，是日本高校棒球界中最盛大也是最重要的賽事之一。
1915年開始舉辦後，學生棒球開始流行，觀眾也是逐漸攀升，場地就成為了舉辦方該正視的問題，因此在1923年計畫要該一座全新的球場，球場的製造工期相當倉促，球場在隔年8月就完工了，並因為當年的天干地支紀年為甲子年，命名為甲子園大運動場，之後才更名為阪神甲子園球場，現今成為了日本職棒阪神虎隊的主場，以及春、夏季甲子園的比賽場地。
臺灣在日治時期時，也曾被列為甲子園比賽的其中一區，而說到台灣的甲子園代表隊，嘉義農林（今嘉義大學前身）是非常具代表性的球隊，1931年由漢人、原住民以及日本人的隊伍，一路過關斬將拿下臺灣代表權，甚至還打進冠軍決賽，最後可惜輸給中京商業學校（今中京大學附屬中京高等學校前身）獲得亞軍，成為台灣在夏季甲子園的最佳成績，雖然爭冠失利，但嘉義農林的拚鬥精神在日本獲得極大讚賞，而有「天下嘉農」之美名，是早期台灣棒球史上相當重要的一支隊伍。
時至今日，除了2020年的疫情沒有舉辦外，夏季甲子園已來到105屆了，每年8月舉行的盛事，不只讓日本也讓台灣的球迷相當關注，看著場上高中生不顧一切的拚戰精神，總會讓人重新想起棒球所帶來的熱血與感覺。