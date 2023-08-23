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蔡英文傳下月出訪非洲友邦　任內出訪幾乎都丟邦交國

▲蔡英文總統任內出訪或對美有外交突破，中共都會祭出反制措施或挖邦交國。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.29）
▲蔡英文總統任內出訪或對美有外交突破，中共都會祭出反制措施或挖邦交國。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.29）

記者邱新博／台北報導

副總統賴清德訪友邦巴拉圭並過境美國回台後，中共頻對台祭出針對手段，近日也傳出蔡英文總統要出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼。而回顧蔡英文總統任內，只要對美關係有重大突破，中國方面都會祭出反制措施，屢屢讓台灣在政治意義上挫敗。

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自陳水扁總統任內出訪「過境美國」以來，陳水扁都會利用過境的時間在美國進行過境外交，曾被批評出訪為輔，過境為主」；而到了馬英九總統時期，8年內過境美國19次，但強調低調為主，被稱為「低調外交」，到了蔡英文總統任內，台美關係被外界認為是史上最佳，在元首過境期間規格一次比一次高，也惹來中方不滿，對台反制行為一次比一次高調。

在2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台之前，中方慣用在我國與美方有歷史性會面之後，再利用中美洲國家左傾「挖牆腳」，讓蔡政府任內7年斷9國。

蔡英文總統2016年當選後，與時任美國總統當選人川普進行通話10分鐘，成為台美斷交後首次元首通話，隨後蔡總統便安排「英翔專案」出訪拿馬與巴拉圭。2016年，西非邦交國聖多美普林西比宣布與台灣斷交、與中國建交。

2017年1月，蔡總統出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉與薩爾瓦多，同年6月，巴拿馬宣布與我斷交，據傳當時前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela R.）提到曾收受來自北京方面1億4300萬美元的「援助款項」。

2018年，美國總統川普簽屬《台灣旅行法》，旨在促進臺灣與美國間的高層級交流。此法是續《臺灣關係法》後，另一部現行與臺灣相關的美國國內法。同年8月在訪巴拉圭過境美國，並首次以中華民國元首身分前往駐美國的官方單位、參訪美國聯邦機構以及全面解除以往過境期間新聞採訪的管制禁令。

但當年成為台灣歷史外交的惡夢，在5月至8月間連斷3國，多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多接連斷交。

2019年3月，蔡英文出訪帛琉、諾魯、馬紹爾群島，過境夏威夷，美國以高規格待遇接待，時任AIT主席莫健並全程陪同，同年7月，蔡英文出訪友邦「三聖」過境美國停留4天，為歷任元首過境停留時間最長紀錄，更在哥倫比亞大學發表公開演講。而同年9月，索羅門群島、吉里巴斯在一周內接連斷交。

2022年，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，成為斷交後訪台的最高階級人物，中方也大動作進行環台軍演，更發射飛彈穿越台灣大氣層上空；大規模網路攻擊、對台灣進行多項貿易制裁，更對裴洛西以及駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、立委柯建銘等人進行制裁。

2023年4月，蔡英文出訪瓜地馬拉與貝里斯，並在過境美國時會見共和黨籍眾議院議長麥卡錫閉門會談，中方則又祭出軍演、對個人制裁等手段，更在蔡文總統出訪前，挖走前邦交國宏都拉斯，讓我國邦交國又少一國。

而在副總統賴清德過境美國回台後，中共在策動2021年與我斷交的尼加拉瓜在中美洲議會提案通過「排我納中」案，讓我參與的國際組織在少一個，有學者認為，這形同外交烽火再起，現又傳出蔡總統將訪非，而明年1月瓜地馬拉新任總統阿雷瓦洛也將就任，按照慣例會是元首出訪，外交烽火再受關注。

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