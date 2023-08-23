蔡英文傳下月出訪非洲友邦　任內出訪幾乎都丟邦交國

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在2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台之前，中方慣用在我國與美方有歷史性會面之後，再利用中美洲國家左傾「挖牆腳」，讓蔡政府任內7年斷9國。
蔡英文總統2016年當選後，與時任美國總統當選人川普進行通話10分鐘，成為台美斷交後首次元首通話，隨後蔡總統便安排「英翔專案」出訪拿馬與巴拉圭。2016年，西非邦交國聖多美普林西比宣布與台灣斷交、與中國建交。
2017年1月，蔡總統出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉與薩爾瓦多，同年6月，巴拿馬宣布與我斷交，據傳當時前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela R.）提到曾收受來自北京方面1億4300萬美元的「援助款項」。
2018年，美國總統川普簽屬《台灣旅行法》，旨在促進臺灣與美國間的高層級交流。此法是續《臺灣關係法》後，另一部現行與臺灣相關的美國國內法。同年8月在訪巴拉圭過境美國，並首次以中華民國元首身分前往駐美國的官方單位、參訪美國聯邦機構以及全面解除以往過境期間新聞採訪的管制禁令。
但當年成為台灣歷史外交的惡夢，在5月至8月間連斷3國，多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多接連斷交。
2019年3月，蔡英文出訪帛琉、諾魯、馬紹爾群島，過境夏威夷，美國以高規格待遇接待，時任AIT主席莫健並全程陪同，同年7月，蔡英文出訪友邦「三聖」過境美國停留4天，為歷任元首過境停留時間最長紀錄，更在哥倫比亞大學發表公開演講。而同年9月，索羅門群島、吉里巴斯在一周內接連斷交。
2022年，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，成為斷交後訪台的最高階級人物，中方也大動作進行環台軍演，更發射飛彈穿越台灣大氣層上空；大規模網路攻擊、對台灣進行多項貿易制裁，更對裴洛西以及駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、立委柯建銘等人進行制裁。
2023年4月，蔡英文出訪瓜地馬拉與貝里斯，並在過境美國時會見共和黨籍眾議院議長麥卡錫閉門會談，中方則又祭出軍演、對個人制裁等手段，更在蔡文總統出訪前，挖走前邦交國宏都拉斯，讓我國邦交國又少一國。
而在副總統賴清德過境美國回台後，中共在策動2021年與我斷交的尼加拉瓜在中美洲議會提案通過「排我納中」案，讓我參與的國際組織在少一個，有學者認為，這形同外交烽火再起，現又傳出蔡總統將訪非，而明年1月瓜地馬拉新任總統阿雷瓦洛也將就任，按照慣例會是元首出訪，外交烽火再受關注。