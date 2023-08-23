823沒宣布要大家「再忍耐一下」 郭台銘下個獨立參選時機曝光
鴻海創辦人郭台銘獨立參選箭在弦上，外界原本預估他可能選在今日走訪金門時宣布參選，但金門行程結束了仍未宣布，郭台銘受訪時說，「在不久的將來會告訴大家我的決定，大家稍微忍耐一下。」雖然還未正式宣布，今日3大報頭版下方都刊登了郭台銘和平倡議的相關廣告，也有基層里長透露已經收到郭辦的連署書規劃，黨內盛傳，郭台銘下一個參選的時間可能是9月3日軍人節，其次就是9月13日至17日正式向中選會登記參選期間。
記者余祥／台北報導
郭台銘日前拋出願意跟國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲坐下來喝咖啡，原本讓藍營內部認為釋出合作善意，不過，郭台銘私下仍動作頻頻，每一步都在裂解國民黨，讓藍營內部沒有樂觀本錢。
郭台銘今日人雖然在金門，在一早3大報刊登郭台銘和平倡議的廣告，不只報紙廣告，電視廣告也齊發，明顯是有備而來；不僅如此，資深媒體人黃揚明更爆料，郭台銘辦公室已向廠商下訂250面大型看板，也有基層里長收到郭台銘的連署規劃，郭台銘獨立參選是箭在弦上。
據了解，黨內認為，若郭台銘823沒有宣布參選，下個可能的時機點就是九三軍人節，若9月3日還沒有下文，可能就是在9月13日至17日正式向中選會登記連署期間。
不少郭台銘的粉絲也十分著急，希望郭台銘儘速宣布參選，而國民黨內認為，郭台銘遲不宣布可能考量到近期民調不斷下滑，消風嚴重，以及副手難尋，郭台銘勢必需要找出參選的正當性，才能說服選民。