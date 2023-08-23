新北火化場爆集體收賄！21人涉貪3053萬遭起訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢廉調查，部分殯葬業者自2020年2月起，為求細心挑出骨灰雜質、協助加快火化速度、挑選特定時辰火化、協助密封骨灰罐等需求，因此會在火化許可證內夾附500元至2000元不等現金、或以每具遺體2000元計算並按月給付。
檢廉調查，席男等人收受賄款後，會在火化表單上打勾註記，以統計件數，並將賄款暫放在休息區公用置物櫃內茶葉罐、操爐區辦公桌抽屜或變電箱的工作手套內，等當天工作結束後，再將賄款連同火化表單交付席男或值班人員，最後再由席男將賄款放進個人鐵櫃上鎖保管；21人共收賄3053萬餘元。
新北地檢署今年1月起指揮法務部廉政署、新北市政府警察局刑事警察大隊發動3波搜索，共搜索席男等人住處及工作地點等69處，並訊問59名被告及證人。
席男等21名被告於偵查中均坦承犯行，且繳回犯罪所得2000餘萬元。檢察官今天依違反貪污治罪條例公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌起訴21人，並建請法院依法減輕其刑。
另有媒體報導火化場員工涉偷遺體金牙事件，檢方尚在釐清中。
新北市政府殯葬處表示，包括席男在內，涉案4人已離職或退休；另17人分批調離火葬場工作，其中約僱9人遭起訴後將依法解僱，至於另8名臨時工將按勞基法規定處理。（編輯：李錫璋）1120823